السجن 90 عاما لمدرب جمباز أمريكي صور لاعبات قاصرات سرا أثناء خلع ملابسهن

خبرني - حكم بالسجن 90 عاما على مدرب بارز سابق للجمباز للناشئين، بعد إدانته بتصوير لاعباته الصغيرات سرا أثناء خلع ملابسهن واستخدام المرحاض في صالة للجمباز بولاية ميسيسيبي الأمريكية.

وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كريستي جونسون أقصى عقوبة ممكنة بحق شون جاردنر، إذ أمرت بسجنه 30 عاما عن كل واحدة من التهم الاتحادية الثلاث المتعلقة بإنتاج مواد إباحية للأطفال، التي أقر بارتكابها. ومن المرجح أن تعادل هذه العقوبة السجن مدى الحياة بالنسبة إلى جاردنر (39 عاما).



وأعاد اعتقال مكتب التحقيقات الاتحادي لجاردنر في الصيف الماضي، الذي كانت وكالة "أسوشيتد برس" أول من أورد نبأه، إثارة التساؤلات بشأن ما إذا كانت الجهات المسؤولة عن الجمباز في الولايات المتحدة قد بذلت ما يكفي لحماية الرياضيين من الاعتداء الجنسي على يد مدرب نافذ.

وأقر جاردنر بالذنب في وضع كاميرا خفية داخل المرحاض في صالة للجمباز بمدينة بورفيس في ولاية ميسيسيبي، خلال الفترة من ديسمبر2017 إلى أبريل 2018، لتصوير المتدربات.

واتهمت عدة لاعبات سابقات تدربن على يد جاردنر في معهد تشاو للجمباز والرقص بمدينة ويست دي موين في ولاية أيوا، في بلاغات للشرطة ودعاوى مدنية، إياه باستغلال منصبه للاعتداء عليهن.

ولم توجه إلى جاردنر أي اتهامات على صلة بالادعاءات الواردة في ولاية أيوا، وقالت الشرطة إنها ستنتظر انتهاء القضية الاتحادية قبل تحديد الخطوات التي ستتخذها.

واتهم محامو بعض اللاعبات أيضا الهيئتين المشرفتين على اللعبة، الاتحاد الأمريكي للجمباز والمركز الأمريكي للرياضة الآمنة، بتلقي بلاغات عن سلوك غير لائق من جانب جاردنر عام 2017، لكنهما لم تتخذا إجراءات لإبعاده عن الرياضة لسنوات. وعلّق مركز الرياضة الآمنة نشاط جاردنر مؤقتا عام 2022، بعدما اتهمته لاعبة جمباز في معهد تشاو بالاعتداء الجنسي، كما فصله المعهد في ذلك الوقت.