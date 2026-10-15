مع YO من أورنج الأردن: منح دراسية وتدريب عملي ومزايا حصرية للشباب

خبرني - أطلقت أورنج الأردن حملة سحوبات متكاملة لحاملي خطوط الخلوي YO المخصصة للشباب، تستهدف المشتركين الجدد والحاليين على حدّ سواء، وتشمل مجموعة من المزايا والعروض الحصرية، انطلاقاً من حرصها الدائم على مساندة المسيرة التعليمية والمهنية للكفاءات الأردنية الشابة، وتقديم دعم ملموس يوفر لهم فرصاً حقيقية تُمكّنهم أكاديمياً.

وتتيح الحملة للمشتركين من الفئة العمرية 18 إلى 24 عاماً المشاركة في سحوبات استثنائية تُختتم بالإعلان عن سبعة فائزين بمنح دراسية بقيمة 3,777 ديناراً أردنياً لكل طالب للمساهمة في تغطية رسومهم الجامعية، إلى جانب فرص تدريب عملي مجانية في أورنج الأردن لتزويد الرابحين بالخبرات العملية وتعزيز جاهزيتهم الوظيفية.

وحرصاً على تلبية احتياجات الشباب المتنوعة، توفر الشركة خطوط "معاك" بفئات سعرية مختلفة تتيح لكل مشترك اختيار ما يلائم ميزانيته، مع إمكانية الاستفادة من شبكة الجيل الخامس (5G) مجاناً ومضاعفة المكافآت عبر تطبيق "Max it".

وبالتزامن مع الحملة، تنظم الشركة جولات ترويجية في مختلف الجامعات الأردنية، تتضمن فعاليات تفاعلية للتواصل المباشر مع الطلاب والتعرف على احتياجاتهم عن قرب، كما توفر نقاط بيع داخل معظم الجامعات، تقدم عروضاً حصرية وتُمكّن الطلاب من الاشتراك بسهولة في خطوط "YO جامعات" المخصصة لطلاب الجامعات، والتي تتميز بأسعارها المناسبة لميزانياتهم وحزمها السخية والمتنوعة.

وأكدت أورنج الأردن على أهمية هذه الحملة لما تُمثّله من رؤية راسخة وجهود متنامية تتجاوز حدود العروض لتصل إلى فتح آفاق جديدة أمام الكفاءات والمواهب الشابة في المملكة، انطلاقاً من إيمانها بأن تمكين الجيل الواعد خلال رحلته التعليمية وتعزيز جاهزيته لسوق العمل يشكلان الركيزة الأساسية لبناء مستقبل رقمي أكثر ازدهاراً. وأضافت أنها ستواصل الاستثمار في القدرات الشابة من خلال توفير المنح الدراسية والأدوات الرقمية والمنصات اللازمة للارتقاء بإمكاناتهم.