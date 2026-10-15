خبرني -مع انطلاق العام الجامعي الجديد، تعود أمنية، إحدى شركات Beyon والمصنفة كأفضل شبكة موبايل في الأردن، إلى الحرم الجامعي من خلال النسخة الثالثة عشرة من حملتها السنوية "شبابي" لعام 2026، لترافق الطلبة في بداية فصل جديد من حياتهم، وتقدم لهم عروضًا خاصة وتجارب تفاعلية وأنشطة تجمع بين الترفيه والتواصل والمشاركة، إلى جانب تعريفهم بخدمات أمنية ومزاياها التي تواكب احتياجاتهم اليومية.

وتنطلق الحملة هذا العام مستندة إلى حضورها الممتد في الجامعات الأردنية منذ عام 2014، حيث تصل سنويًا إلى أكثر من 50 ألف طالب وطالبة في أكثر من 13 جامعة، لتكون فرصة للتواصل المباشر مع الشباب والتعرف على اهتماماتهم، وتقديم تجربة تعكس أسلوب حياتهم وتطلعاتهم.

وتضع "شبابي" الطلبة في قلب التجربة، من خلال أنشطة ميدانية وتفاعلية تتيح لهم التعرف على عروض أمنية الحصرية للجامعات، والتفاعل مع فريق الحملة، والمشاركة في أجواء تجمع بين المتعة والتواصل واكتشاف فرص جديدة.

وتحرص أمنية من خلال الحملة على تقديم ما يبحث عنه الطلبة في شبكة الاتصالات التي يختارونها خلال سنواتهم الجامعية، من جودة الاتصال والإنترنت إلى العروض المناسبة ومرونة الاستخدام. وبصفتها أفضل شبكة موبايل في الأردن، تسعى الشركة إلى تقديم تجربة اتصال موثوقة تواكب يوميات الشباب، سواء في الدراسة والمحاضرات، أو التواصل مع الأصدقاء، أو مشاهدة المحتوى والألعاب والتطبيقات الرقمية التي أصبحت جزءًا أساسيًا من حياتهم.

وقال خالدون سويدان، الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية في أمنية: "الحياة الجامعية مرحلة مليئة بالتجارب الجديدة، ونريد أن تكون أمنية جزءًا منها منذ اليوم الأول. ومن خلال شبابـي، نلتقي بالطلبة في جامعاتهم، ونتعرف على ما يهمهم، ونقدم لهم عروضًا وخدمات تتناسب مع احتياجاتهم وميزانياتهم. فاختيار شبكة الاتصالات بالنسبة للشباب لا يتعلق بالسعر وحده، بل بجودة الاتصال والقيمة التي يحصلون عليها والتجربة التي ترافقهم في دراستهم وحياتهم اليومية".

ومن أبرز ما يميز "شبابي" أن الشباب لا يشاركون في أنشطتها فحسب، بل يتولون أيضًا تنفيذها. إذ تعتمد الحملة على فريق أمنية للشباب، الذي يضم شبابًا يتم توظيفهم وتدريبهم للمشاركة في الأنشطة الميدانية والتواصل المباشر مع طلبة الجامعات وتمثيل العلامة التجارية.

ومن خلال هذه التجربة، يكتسب أعضاء الفريق خبرة عملية في التعامل مع الجمهور، والتواصل، والعمل الجماعي، وتنظيم الأنشطة، إلى جانب تطوير مهارات مهنية تساعدهم على الاستعداد لدخول سوق العمل. وبذلك، تجمع الحملة بين بناء علاقة أقرب مع الطلبة وتوفير فرص حقيقية للشباب لاكتساب الخبرة وتطوير قدراتهم.

وقالت دينا الداود، المدير التنفيذي للعلامة التجارية والاتصال المؤسسي في أمنية: "ما يميز شبابـي بالنسبة لنا أن الشباب هم من يصنعون التجربة ويعيشونها في الوقت نفسه. نحن لا نكتفي بالتواجد في الجامعات والتواصل مع الطلبة، بل نتيح لشباب أردنيين فرصة العمل معنا، وندربهم ونمنحهم مسؤوليات حقيقية تساعدهم على اكتساب الثقة والخبرة والمهارات التي يحتاجونها في حياتهم المهنية. ونعتز بأن الحملة تجمع بين تجربة ممتعة لطلبة الجامعات وفرصة عملية لأعضاء فريق أمنية للشباب، وهي علاقة نحرص على استمرارها وتطويرها عامًا بعد عام".

وتواصل "شبابي" في نسختها الثالثة عشر تعزيز حضور أمنية بين طلبة الجامعات الأردنية، من خلال تجربة تتجاوز التعريف بالعروض والخدمات إلى بناء علاقات مباشرة مع الشباب، والاستماع إليهم، وإشراكهم في أنشطة تعكس اهتماماتهم، بما يجعل أمنية جزءًا من تجربتهم الجامعية داخل الحرم الجامعي وخارجه.