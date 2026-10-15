13 ميدالية للأردن بالبطولة العربية للدراجات في سورية

خبرني - حققت منتخباتنا الوطنية للدراجات، 13 ميدالية (أربع ميداليات ذهبية وخمس فضيات وأربع برونزيات)، خلال مشاركتها في منافسات البطولة العربية للدراجات التي استضافتها سورية.

وجاءت الميداليات الذهبية الأربع من خلال فريق الناشئين في سباق الفرق ضد الساعة، والمكون من عبدالرحمن الشرمان وحمادة الخنازرة وآدم قاووق ومحمد الخالدي، وفريق الناشئين في سباق الفردي العام، والمكون من محمد الخالدي وآدم قاووق وحمادة الخنازرة وعبدالرحمن الشرمان وعبدالرحمن البرق ويوسف حجرات، إلى جانب محمود السعودي الذي أحرز ذهبية سباق الفردي ضد الساعة لفئة الرجال تحت 23 عاماً، ومحمد السعودي الذي توج بذهبية سباق الدراجات الجبلية للفئة ذاتها.

أما الميداليات الفضية الخمس، فقد تحققت من خلال سيما عبدالجابر في سباق الفردي العام لفئة الشابات، وآدم قاووق في سباق الفردي العام لفئة الناشئين، ومحمد السعودي في منافسات الدراجات الجبلية لفئة الرجال، وسيما عبدالجابر في سباق الفرق ضد الساعة لفئة الشابات، إضافة إلى فريق الشباب في سباق الفردي العام، والمكون من فهد بازيان وحمزة الشعار وكاظم البرق وثابت أبو عاشور وعبدالرحمن خرشة.

فيما جاءت الميداليات البرونزية الأربع عن طريق عبدالرحمن الشرمان في سباق الفردي ضد الساعة لفئة الناشئين، وحمادة الخنازرة في سباق الفردي العام لفئة الناشئين، وفهد بازيان في سباق الفردي العام لفئة الشباب، ويوسف حجرات في منافسات الدراجات الجبلية لفئة الناشئين.