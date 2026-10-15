رسميًا.. تأجيل كلاسيكو السعودية بين الأهلي والنصر بسبب الطيران

خبرني - أعلنت رابطة دوري روشن السعودي تأجيل 3 مباريات في المسابقة، أبرزها مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين فريقي الأهلي والنصر ، بسبب توقف حركة الطيران في البلاد,

وكان من المُقرر أن يحل النصر ضيفًا على الأهلي، بعد غدٍ الخميس، على ملعب الإنماء بجدة، في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

غير أن رابطة الدوري السعودي أصدرت بيانًا رسميًا، اليوم الثلاثاء، أعلنت من خلاله تأجيل المباراة، بالإضافة إلى مباراتين، بسبب الظروف الراهنة.

وقال البيان الرسمي: "قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعديل مواعيد ثلاث مباريات ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، وذلك لاعتبارات لوجستية، مع مراعاة الحد الأدنى لفترات الراحة بين المباريات".

وأوضح: "بموجب التعديل، تقام مباراتا الرياض والهلال، والاتحاد والشباب، يوم السبت 19 ديسمبر/كانون الأول 2026، فيما تقام مباراة الأهلي والنصر يوم السبت 6 مارس/آذار 2027".

واستدرك: "وتستمر بقية مباريات الجولة التاسعة وفق مواعيدها المعتمدة دون تغيير".

وواصل: "وراعت الرابطة في تحديد المواعيد الجديدة الحد الأدنى لفترات الراحة بين المباريات، إلى جانب المتطلبات التشغيلية والتنظيمية المرتبطة بإقامة المباريات".

وأتم: "وتأتي هذه التعديلات ضمن الإجراءات التنظيمية المعتمدة لإدارة جدول المسابقة، بما يراعي مختلف الاعتبارات المرتبطة بترتيبات الفرق اللوجستية اللازمة لإقامة المباريات".

وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن إمكانية تأجيل الكلاسيكو، في ظل عدم مغادرة بعثة النصر للعاصمة السعودية الرياض حتى الوقت الراهن.

وقالت التقارير إن النصر ينتظر التعرف على إمكانية تأجيل المباراة، وفي حالة عدم تأجيلها فإنه سيضطر للسفر إلى جدة برًا، في ظل صعوبة السفر جوًا بسبب الأحداث الأخيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، قبل أن يتم تأجيل المباراة بشكل رسمي.