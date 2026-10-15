الاتحاد الأوروبي يعلن تأجيل قمته مع دول الخليج في الرياض

خبرني - أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، تأجيل القمة الثانية بين التكتل ومجلس التعاون الخليجي، التي كان من المقرر عقدها في الرياض في 24 تشرين الأول، على أن يُعلن عن موعد جديد في الوقت المناسب.

وأكد مصدران مطلعان لرويترز أن الاتحاد الأوروبي ودول الخليج اتفقوا على التأجيل، وذلك بعدما قال رئيس الوزراء البلغاري رومن راديف في وقت سابق الخميس، إنه فهم أن الاجتماع سيُلغى؛ بسبب مخاوف أمنية.

وأدت التطورات الأمنية في السعودية إلى تأجيل أو إلغاء عدد من الفعاليات والأنشطة، بينها مهرجانات فنية وسينمائية، فيما اتجه منظمو منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" إلى بحث صيغة تجمع الحضور الشخصي والمشاركة الافتراضية، وأرجأت رابطة الدوري السعودي لكرة القدم ثلاث مباريات ضمن المرحلة التاسعة لأسباب لوجستية.