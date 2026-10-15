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  • سامر المجالي يناقش تحديات قطاع الطيران العالمي ومستقبل تنافسيته خلال ندوة أجنحة التغيير أوروبا 2026 في بروكسل

سامر المجالي يناقش تحديات قطاع الطيران العالمي ومستقبل تنافسيته خلال ندوة أجنحة التغيير أوروبا 2026 في بروكسل

  • 15 أكتوبر 2026
  • 13:49
سامر المجالي يناقش تحديات قطاع الطيران العالمي ومستقبل تنافسيته خلال ندوة أجنحة التغيير أوروبا 2026 في بروكسل

خبرني  -  يشارك نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، المهندس سامر المجالي، في ندوة "أجنحة التغيير أوروبا 2026"، التي ينظمها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار وقادة شركات الطيران والمؤسسات الدولية.

وتأتي مشاركة المجالي في إطار النقاشات الاستراتيجية التي تتناول مستقبل صناعة الطيران، في ظل التحديات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية وارتفاع التكاليف التشغيلية، إلى جانب أهمية تعزيز تنافسية شركات الطيران وتطوير السياسات التنظيمية التي تدعم نمو القطاع واستدامته.

وتسلط الندوة الضوء على أبرز التحولات التي يشهدها قطاع النقل الجوي، وأهمية تعزيز الربط الجوي ودوره في دعم التنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة، إلى جانب بحث السبل الكفيلة ببناء قطاع طيران أكثر مرونة وتنافسية واستدامة على المستوى العالمي.

سامر المجالي يناقش تحديات قطاع الطيران العالمي ومستقبل تنافسيته خلال ندوة أجنحة التغيير أوروبا 2026 في بروكسل
سامر المجالي يناقش تحديات قطاع الطيران العالمي ومستقبل تنافسيته خلال ندوة أجنحة التغيير أوروبا 2026 في بروكسل

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