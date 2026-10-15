أكتوبر يعلّمنا.. لا تحكموا على ما تخفيه القلوب

في أكتوبر، حين تتساقط أوراق الأشجار وتتبدّل ألوان الطبيعة، نتذكّر أن التغيّر لا يعني النهاية، وأن ما تراه أعيننا ليس دائمًا الحقيقة كاملة. فخلف الوجوه حكايات لا تُروى، وخلف الصمت أوجاع لا تُحكى، وخلف الابتسامات قلوب تخوض معارك لا يعرف عنها أحد شيئًا.

كم مرة حكمنا على شخص لأنه تغيّر، أو ابتعد، أو لم يعد يتصرّف كما اعتدنا عليه؟ وكم مرة فسّرنا صمته على أنه غرور، وابتعاده على أنه تجاهل، دون أن نفكّر للحظة في احتمال أن تكون الحياة قد أثقلت كاهله بما لا نعرفه؟

في زمن أصبحت فيه الأحكام أسرع من الفهم، والكلمات أسرع من التفكير، ننسى أننا نرى تصرّفات الآخرين، لكننا لا نعرف الظروف التي سبقتها. فقد يكون وراء الانسحاب خذلان، ووراء الصمت تعب طويل، ووراء التغيّر تجربة قاسية عجز صاحبها عن شرحها أو تجاوز آثارها.

ولعلّ أكثر ما يؤلم الإنسان أن يُساء فهمه في الوقت الذي يكون فيه بأمسّ الحاجة إلى من يفهمه. أن يُلام على ابتعاده دون أن يُسأل عن أسباب تعبه، وأن يُحاكم على تصرّف عابر دون أن يعرف أحد حجم ما يحمله في داخله. فليس كل إنسان قادرًا على التعبير عن ألمه، وليس الجميع يجدون الكلمات المناسبة لشرح ما يمرّون به، وبعض المعارك لا يراها أحد، رغم أنها تستنزف أصحابها كل يوم.

إن مراعاة ظروف الآخرين لا تعني تبرير أخطائهم أو قبول الإساءة، بل تعني أن نكون أكثر إنصافًا، وأن نمنح أنفسنا فرصة للفهم قبل إصدار الأحكام. فهناك فرق بين أن نرفض تصرّفًا خاطئًا وأن نُدين إنسانًا بأكمله، وبين أن نضع حدودًا تحفظ كرامتنا وأن نجرح الآخرين بكلمات لا ضرورة لها.

وكما تتخلّى الأشجار عن أوراقها في الخريف استعدادًا لموسم جديد، قد يحتاج الإنسان إلى وقت يستعيد فيه توازنه، ويعيد ترتيب حياته، ويتجاوز ما أثقل قلبه. فليس كل تغيّر ضعفًا، وليس كل ابتعاد قسوة، وليس كل من يبدو بخير يعيش بسلام.

في أكتوبر، لعلّ أجمل ما نتعلّمه هو أن نكون أقل قسوة وأكثر رحمة، وأن ندرك أن لكل إنسان حكاية لا نعرف تفاصيلها، وظروفًا قد لا يستطيع البوح بها. قد لا نتمكن من تخفيف أوجاع الآخرين، لكننا نستطيع ألّا نكون سببًا في وجع جديد، وأن نجعل كلماتنا مساحة للطمأنينة لا بابًا لمزيد من الألم.

قبل أن تحكم على أحد، تذكّر أنك ترى جزءًا من حكايته، لا الحكاية كلها. فخلف كل إنسان تفاصيل لا تظهر للعيان، وربما كل ما يحتاج إليه ليس حكمًا جديدًا، بل قلبًا يتفهّمه، وكلمة طيبة، وفرصة ليعبر خريفه بسلام.