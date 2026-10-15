القدس للتأمين تشارك في GAIF35 كشريك حصري لفئة (أصوات الحدث)

خبرني - شاركت شركة القدس للتأمين في أعمال المؤتمر العام الخامس والثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين (GAIF35)، الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية في منطقة البحر الميت، من خلال رعاية الشركة الحصرية لفئة أصوات الحدث "Voices of the Event"، ضمن فعاليات المؤتمر الذي جمع نخبة من العاملين والخبراء والمتخصصين في قطاع التأمين وإعادة التأمين من مختلف الدول العربية والعالم.

وشهد المؤتمر مناقشات موسعة حول التحولات التي يشهدها قطاع التأمين، بما في ذلك التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب مستجدات أسواق التأمين وإعادة التأمين، وتغير نماذج الأعمال، والتحديات والمخاطر التي تفرضها التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

ويعكس حضور القدس للتأمين في المؤتمر توجه الشركة نحو تعزيز تواصلها مع قطاع التأمين على المستويين الإقليمي والدولي، والاستفادة من فرص تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التوجهات والممارسات في الصناعة، بما يدعم تطوير أعمالها وخدماتها ومواكبة احتياجات السوق.

وتواصل القدس للتأمين جهودها في تطوير منظومة خدماتها، من خلال الاستثمار في كفاءة فرقها وتعزيز قنوات التواصل مع الشركاء، إلى جانب مواصلة التوسع في الخدمات والحلول الرقمية، بما ينسجم مع تطورات سوق التأمين واحتياجات العملاء، ويوفر تجربة أكثر سهولة وسرعة، مع الحفاظ على جودة الخدمة.

وتؤكد القدس للتأمين من خلال مشاركتها في GAIF35 التزامها بمواصلة بناء شراكات فاعلة، وتبادل الخبرات والمعرفة، والمساهمة في الحوارات التي ترسم ملامح مستقبل قطاع التأمين على المستويين الإقليمي والدولي.