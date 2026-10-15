LEODEN  ضمن أفضل بيئات العمل  في الشرق الأوسط لعام 2026

خبرني - حظيت شركة LEODEN MENA باعتراف إقليمي جديد باختيارها ضمن قائمة أفضل بيئات العمل في الشرق الأوسط لعام 2026 (Best Workplaces™ in the Middle East 2026)، وفق التصنيف الصادر عن مؤسسة Great Place to Work® العالمية.

ويأتي هذا التقدير ليشكّل محطة مهمة في مسيرة LEODEN، ويعكس أهمية بناء بيئة عمل تقوم على الثقة والتعاون والتقدير المتبادل، حيث يشكّل الأفراد الركيزة الأساسية للنجاح، وتجد الأفكار مساحة للنمو والتطور.

ويكتسب هذا الإنجاز أهمية خاصة بالتزامن مع احتفال LEODEN بمرور عشر سنوات على تأسيسها، في مسيرة شهدت نموًا وتطورًا مستمرين، ارتكزت خلالها على الإبداع والعمل الجماعي، والإيمان بأن نجاح أي مؤسسة يبدأ من الأشخاص الذين يصنعونه كل يوم.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال عيسى شاهين، المدير العام الإقليمي لشركة LEODEN MENA:

"يشكّل اختيار LEODEN MENA ضمن أفضل بيئات العمل في الشرق الأوسط إنجازًا نفخر به، ومحطة مهمة في مسيرتنا. فهذا التقدير بالنسبة لنا يتجاوز حدود الجوائز، ليعكس ثقافة عمل بنيناها معًا، أساسها الثقة والتعاون والتطور، والإيمان بقدرات فريقنا.

نؤمن بأن نجاح أي مؤسسة يبدأ من اهتمامها بفريقها، ودعم تطوره، ومنحه الثقة والمساحة ليبدع ويقدّم أفضل ما لديه. فمن هنا تبدأ الإنجازات الحقيقية، ويتحقق الأثر الذي يدوم.

وهذا التقدير هو ثمرة جهود كل فرد في فريق LEODEN، ممن يجسّدون قيمنا وثقافتنا في عملهم كل يوم. فنحن لا نسعى فقط لأن نكون مكانًا متميزًا للعمل، بل بيئة تتيح للمواهب أن تبدع، وللطموحات أن تتحول إلى إنجازات استثنائية."

ويمثّل هذا الاعتراف تقديرًا لفريق LEODEN، الذي يواصل بخبراته وشغفه وروح التعاون التي تجمع أفراده الإسهام في مسيرة الشركة، ويؤكد التزامها بمواصلة تطوير ثقافة عمل إيجابية ومحفزة، تمنح أفرادها الفرصة للتطور والمشاركة وصناعة الأثر.