درجات حرارة أقل من المعتاد تسيطر على الأردن وأجواء باردة ليلا

خبرني - تعيش مُدن بلاد الشام على واقع الاجواء الخريفية المعتدلة، بحيث تسجل درجات حرارة عشرينية في معظم المناطق، وتكون درجات الحرارة دون المعتاد.

يأتي ذلك نتيجة توزيع الأنظمة الجوية والذي يصب في مصلحة المنطقة، حيث يتمركز مرتفع جوي ذو بناءٍ قوي غرب القارة الأوروبية، مما يؤدي الى تحرك بعض الكتل الباردة نحو شرق القارة الاوروبية، الأمر الذي من شأنه إلى استمرار اندفاع تيارات بحرية رطبة مصدرها البحر المتوسط وذات درجات حرارة دون المعدلات الطبيعية نحو البلاد، بحسب طقس العرب.

طقس خريفي مُعتدل بوجهٍ عام خلال عُطلة نهاية أسبوع

ولن يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الاسبوع، مع بقائها أقل من معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من العام، فتكون الأجواء معتدلة بوجه عام مع ظهور السحب المتفرقة، ويحتمل هطول زخات من الأمطار خاصة في شمال الاردن.

طقس بارد نسبياً ليلاً وتنبيه من ازدياد فرص الإصابة بالرشح

ومع انخفاض درجات الحرارة الليلية خلال ليالي نهاية الأسبوع يُتوقع ان يتحول الطقس ليصبح بارداً نسبياً في غالبية مناطق المملكة، بحيث تتدنى درجات الحرارة الصُغرى لتكون ما بين 14-12 درجة فوق العديد من المناطق لاسيما الجبال والسهول.

لذا يُنبه من الفوارق الحرارية وبرودة الاجواء خلال ساعات الليل، الأمر الذي يساهم في إزدياد فرص الإصابة بالرشح والامراض الموسمية خصوصاً للأطفال.