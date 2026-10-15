صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يواصل تنفيذ أنشطته التطوعية والتعليمية والإنسانية والبيئية

خبرني - يواصل صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية من خلال ذراعه الشبابي هيئة شباب كلنا الأردن، تنفيذ سلسلة من الأنشطة والمبادرات التطوعية والتعليمية والإنسانية والبيئية في مختلف محافظات المملكة، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية، بما يسهم في تعزيز مشاركة الشباب في خدمة المجتمع، وترسيخ قيم العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، والاستجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية.

وقال مدير عام صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، الدكتور سامر المفلح، إن هيئة شباب كلنا الأردن، بوصفها الذراع الشبابي للصندوق، تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لترجمة توجهاته التنموية إلى مبادرات وممارسات عملية تعزز مشاركة الشباب في خدمة مجتمعاتهم، وتوسّع دورهم في الإسهام في التنمية بمختلف أبعادها. وأكد أن استمرار الهيئة في تنفيذ أنشطة تطوعية في المجالات التعليمية والإنسانية والبيئية وغيرها، يجسد نهج الصندوق في تمكين الشباب وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في إحداث أثر تنموي مستدام، انطلاقاً من احتياجات المجتمعات المحلية وأولوياتها.

وأضاف المفلح أن تنوع الأنشطة التطوعية التي تنفذها الهيئة يعكس أهمية العمل الميداني والشراكات المؤسسية في تحويل طاقات الشباب إلى مساهمات ملموسة تخدم المجتمع وتعزز قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية. وأشار إلى أن الصندوق يواصل، من خلال ذراعه الشبابي، دعم المبادرات التي تتيح للشباب فرصاً للمشاركة الفاعلة في القضايا الوطنية والتنموية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التطوع والتكافل، وتعزيز دور الشباب في مسيرة التنمية الشاملة في مختلف محافظات المملكة.

ففي المجال التعليمي، تواصل الهيئة تنفيذ حملة «تعلّم معنا»، الهادفة إلى دعم طلبة المدارس وتنمية قدراتهم المعرفية والمهارية، من خلال تقديم دروس مجانية في عدد من المواد الدراسية، لا سيما في المناطق النائية والأطراف والقرى والمخيمات والبوادي. كما تشمل أنشطة الحملة بناء قدرات الشباب في مجالات اللغات والمهارات الرقمية والتكنولوجيا والتنمية الذاتية، بما يسهم في استثمار أوقات الطلبة خلال العطل المدرسية وتزويدهم بالمعارف والمهارات الحياتية.

وفي إطار العمل الإنساني، تنفذ الهيئة أنشطة تطوعية بالتعاون مع بنك الملابس الخيري، إحدى مبادرات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حيث يشارك متطوعوها في فرز الملابس والتبرعات العينية وتجهيزها وتوزيعها على الأسر العفيفة والعائلات المحتاجة في مختلف محافظات المملكة. كما يساهم المتطوعون في تنظيم المعارض الخيرية في القرى والمناطق النائية، بما يعزز قيم التضامن الإنساني والتكافل المجتمعي.

وتواصل الهيئة كذلك تعاونها مع «وقف ثريد» من خلال مشاركة متطوعيها في إسناد وتنفيذ المبادرات الإنسانية التي يقدمها الوقف، ولا سيما البرامج المعنية بتوفير الوجبات والمساعدات الغذائية للفئات المستهدفة. وتشمل هذه الجهود المساهمة في تنظيم عمليات التوزيع وإيصال المساعدات بما يعكس أهمية الشراكات الوطنية في دعم الفئات المحتاجة وتعزيز العمل الإنساني.

وعلى الصعيد البيئي، تنفذ الهيئة سلسلة من الحملات التطوعية لزراعة الأشجار بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية في مختلف محافظات المملكة، بهدف زيادة المساحات الخضراء وتحسين جمالية المرافق العامة والمدارس والحدائق والشوارع، إلى جانب نشر الوعي البيئي بين الشباب وتعزيز مشاركتهم في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتجدر الإشارة الى أن صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية طور استراتيجية جديدة للأعوام

2027- 2030، سينبثق عنها مجموعة من البرامج النوعية على المستوى الوطني حيث سيتم العمل على تنفيذ جزء منها من خلال ذراعه الشبابي هيئة شباب كلنا الأردن مع بداية العام 2027.