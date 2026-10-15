مفوضية اللاجئين: 355 دينارا مساعدة إضافية للعائلات السورية العائدة من الأردن

خبرني - قال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، يوسف طه، إن المفوضية ستوسع برنامج المساعدات النقدية للاجئين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا، اعتبارا من 18 تشرين الأول 2026، من خلال تقديم مساعدة إضافية بقيمة 355 دينارا لكل عائلة للمساهمة في تغطية تكاليف المواصلات.

وأوضح طه أن هذه الخطوة تأتي استجابة لملاحظات اللاجئين، الذين أشاروا إلى أن ارتفاع تكاليف المواصلات يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجههم عند العودة إلى سوريا، بحسب المملكة.

وبيّن أن المساعدات النقدية المقدمة للعائدين تشمل 70 دينارا لكل فرد لديه ملف تسجيل فعال لدى المفوضية، إضافة إلى 355 دينارا لكل عائلة للمساهمة في تغطية تكاليف المواصلات، إلى جانب تغطية تكاليف شحن ممتلكاتهم، بما فيها الأثاث، كما يمكن للعائلات الأكثر ضعفا، التي تستوفي معايير الاستحقاق المعتمدة، الحصول على مساعدة إضافية بقيمة 210 دنانير لكل عائلة.

كما أوضح طه أن المساعدة الإضافية البالغة 210 دنانير، ما يعادل 300 دولار، تُخصص للعائلات الأكثر ضعفا، وفق معايير استحقاق تشمل العائلات التي تضم أشخاصا من ذوي الإعاقة أو حالات صحية خطيرة، أو أطفالا ذوي احتياجات خاصة، إضافة إلى العائلات التي يعيلها آباء أو مقدمو رعاية عازبون، والعائلات التي يبلغ عدد أفرادها ثمانية فأكثر، وذلك إلى جانب المساعدة النقدية المقدمة لكل فرد عائد.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أتاحت للاجئين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية من مخيمي الزعتري والأزرق إلى سوريا بيع الكرفانات التي يقيمون فيها، وفق إجراءات محددة.

وبحسب المفوضية، فإن بيع الكرفان اختياري، إذ يمكن للاجئين الاختيار بين بيعه أو إعادته وفق الإجراءات المعتمدة، فيما تتولى الشركات المخولة فحص الكرفانات وتقديم عروض الأسعار، التي تختلف بحسب حالة كل كرفان.

ودعا طه الراغبين بالتسجيل للحصول على مساعدات العودة الطوعية أو الاستفسار عن تفاصيلها إلى الاتصال بخط المساعدة على الرقم 064008000، مؤكدة أن جميع خدماتها مجانية.

ويبلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في الأردن 352,553 شخصا حتى مطلع تشرين الأول 2026، يشكل السوريون 329,720 منهم، بنسبة 93.5% من إجمالي المسجلين.

ووصل عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية والعائدين طوعا من الأردن إلى سوريا، خلال الفترة من 8 كانون الأول 2024 حتى 3 تشرين الأول 2026، إلى أكثر من 232 ألف لاجئ، في ظل استمرار حركة العودة الطوعية إلى مختلف المحافظات السورية.