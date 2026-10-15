السيسي يكشف عن حواره مع المشير طنطاوي بشأن الإخوان

خبرني - كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تفاصيل حوار جمعه بالمشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، بشأن تسليم السلطة إلى جماعة الإخوان المسلمين حال فوزها في الانتخابات.

وقال السيسي خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين بعنوان "وطن الأبطال"، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر إن المشير طنطاوي سأله عن إمكانية تسليم الحكم إلى الإخوان، موضحًا أنه أجابه بالموافقة إذا حصلوا على أصوات الناخبين.

وأضاف مستعيدًا الحوار: "المشير طنطاوي الله يرحمه كان بيسألني، بيقول لي أنا هسلم الحكم كده للإخوان المسلمين... قلت له آه".

وأوضح أن اللقاء عُقد في المجلس الأعلى، وأن موقفه كان يقوم على مبدأ تسليم السلطة حال الفوز في الانتخابات، متابعًا: "لو تم انتخابهم ياخدوا الحكم".

وتحدث الرئيس عن أولوية الحفاظ على الدولة، متسائلًا: "مسكوها الإخوان ولا تضيع؟"، مشددًا على أن بقاء مصر واستقرارها يجب أن يتقدما على رغبة أي شخص أو تيار في الوصول إلى الحكم.

وقال: "لو أنا كإنسان بحب بلدي، أقول تبقى مصر عايشة مع أي حد، مش لازم تبقى معايا أنا، المهم مصر تعيش، مش مهم مع مين".

وأكد السيسي أن الحفاظ على استقرار الدولة ومقدراتها يمثل أولوية، في ظل ارتباط حياة ومستقبل ملايين المصريين باستمرار الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات.