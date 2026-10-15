السعودية تعلن إعدام رجل وامرأة فعلا الفاحشة داخل مسجد في مكة

خبرني - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام (القتل تعزيرا) بحق رجل وامرأة أدينا بفعل الفاحشة داخل مسجد في مكة المكرمة.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية ورد فيه: "أقدم كل من نذر ال اسلام عبد ال بصير والمرأة سيتي اختر -بنجلاديشيي الجنسية- على فعل الفاحشة داخل أحد المساجد بالعاصمة المقدسة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر بحقهما حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحُكم بقتلهما تعزيرًا لخطورة وجسامة ما أقدما عليه بانتهاكهما حرمة الزمان والمكان، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا بحق المذكورين".

وتابعت الداخلية: "تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا يوم الأربعاء بتاريخ 14/10/2026 بمنطقة مكة المكرمة".

وأضافت: "وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك، لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على حرمة المساجد وينتهك الأعراض، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".