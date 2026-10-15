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  • مدير عام شركة الكهرباء يودّع بعثة العمرة الخاصة بموظفي الشركة

مدير عام شركة الكهرباء يودّع بعثة العمرة الخاصة بموظفي الشركة

  • 15 أكتوبر 2026
  • 12:26
مدير عام شركة الكهرباء يودّع بعثة العمرة الخاصة بموظفي الشركة

خبرني - ودّع المدير العام المهندس بشار التميمي، صباح اليوم الأربعاء، بعثة العمرة الخاصة بموظفي الشركة والمتوجهة إلى الديار المقدسة، والتي جاءت بدعم من إدارة الشركة وبتنظيم من النقابة العامة للعاملين في الكهرباء/ فرع إربد.

وخلال لقائه بالبعثة، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة النقابية، أكد المدير العام أن هذه المبادرة السنوية هي سُنّة حميدة تحرص الإدارة والنقابة على استمرارها، تقديراً لجهود الموظفين الكبيرة وعطائهم المستمر في خدمة الشركة وتطويرها.

 من جانبهم، عبّر الموظفون المشاركون عن عميق شكرهم وامتنانهم للإدارة والنقابة على هذا الدعم المتواصل الذي يعزز الروابط الأخوية وبيئة العمل الإيجابية.

مدير عام شركة الكهرباء يودّع بعثة العمرة الخاصة بموظفي الشركة
مدير عام شركة الكهرباء يودّع بعثة العمرة الخاصة بموظفي الشركة
مدير عام شركة الكهرباء يودّع بعثة العمرة الخاصة بموظفي الشركة
مدير عام شركة الكهرباء يودّع بعثة العمرة الخاصة بموظفي الشركة

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