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  • آفاق للطاقة (المناصير) تواصل توسعها الاستراتيجي في قطاع الغاز بالاستحواذ على (برو غاز)

آفاق للطاقة (المناصير) تواصل توسعها الاستراتيجي في قطاع الغاز بالاستحواذ على (برو غاز)

  • 15 أكتوبر 2026
  • 12:26
آفاق للطاقة المناصير تواصل توسعها الاستراتيجي في قطاع الغاز بالاستحواذ على برو غاز

خبرني  - أعلنت شركة آفاق للطاقة - المناصير للزيوت والمحروقات عن استحواذها على كامل حصص )الشركة المتقدمة للغاز المركزي (برو غاز (ProGas)، في خطوة استراتيجية جديدة تأتي ضمن خطة الشركة للتوسع في قطاع الغاز وتعزيز حضورها وحصتها السوقية في المملكة.
تأسست برو غاز في عام 2005، وهي من الشركات الرائدة في تطوير سوق الغاز البترولي المسال (LPG) بالجملة في الأردن، حيث تخصصت في توفير وتركيب وتشغيل حلول وأنظمة الغاز المركزي للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية.
ويأتي الاستحواذ على برو غاز استكمالاً لاستراتيجية شركة آفاق للطاقة التوسعية في قطاع الغاز، بعد استحواذها الكامل على )شركة التكنولوجيا المركزية للغاز (سنترال غاز Central Gas) )  بما يعزز قاعدة أعمال الشركة في هذا القطاع ويرفع قدرتها على خدمة شريحة أوسع من العملاء وتقديم حلول متكاملة للغاز والطاقة.
ويمثل الجمع بين خبرات وإمكانات سنترال غاز وبرو غاز تحت مظلة المناصير خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الشركة في سوق الغاز الأردني، والاستفادة من التكامل في الخبرات الفنية والتشغيلية وقواعد العملاء والبنية التحتية، بما يدعم خطط النمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه الاستحواذات ضمن رؤية آفاق للطاقة لبناء منظومة متكاملة لخدمات الغاز والطاقة، تشمل الغاز البترولي المسال (LPG)، والغاز الطبيعي المضغوط (CNG) ، وحلول الغاز المركزي، إلى جانب أنشطة الوقود والنقل والتوزيع والخدمات اللوجستية والفنية، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة والكفاءة.
وأكدت الشركة أن هذه الخطوات تعكس التزامها بمواصلة الاستثمار في قطاع الطاقة بالأردن، وتطوير خدمات وحلول جديدة تلبي احتياجات مختلف القطاعات، وتسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني.

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