اتفاقية بقيمة 310 آلاف يورو لتطوير مصنع الحاويات التابع لبلدية غرب إربد

خبرني - وقّعت بلدية غرب إربد اتفاقية تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بقيمة 310 آلاف يورو، بهدف تطوير مصنع الحاويات التابع للبلدية، ورفع كفاءته الإنتاجية والتشغيلية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات البلدية والبيئية المقدمة للمواطنين.

وتتضمن الاتفاقية دعم تطوير وتحديث البنية التحتية للمصنع، وتزويده بالأجهزة والمعدات الحديثة، إلى جانب تطبيق ممارسات فنية وإدارية تسهم في رفع جودة الإنتاج وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف.

وأكد رئيس لجنة بلدية غرب إربد محمد القضاة أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن توجه البلدية نحو تعزيز الشراكات مع المؤسسات والمنظمات الدولية، واستقطاب المنح والدعم الخارجي بما يسهم في تطوير المشاريع الإنتاجية والخدمية وتحقيق الاستدامة في العمل البلدي.