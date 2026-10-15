استقالة وزير الأوقاف الفلسطيني بعد جدل أثاره مقطع فيديو متداول

خبرني - أعلن مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني قبول استقالة وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الدكتور محمد نجم، في أعقاب جدل واسع أثاره مقطع فيديو متداول ظهر فيه وهو يضع مسبحته داخل كأس ماء ويطلب من طفلة الشرب منه.

وأوضح المركز، في بيان، أن الوزير تقدم بكتاب استقالته إلى رئيس الوزراء، الذي وافق عليها، مثمناً الجهود التي بذلها نجم خلال فترة توليه منصبه، ومتمنياً له دوام الصحة والتوفيق.

وجاء إعلان الاستقالة بعد انتشار تسجيل مصور على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الوزير وهو يتلو آيات من القرآن الكريم بقصد الرقية على طفلة، قبل أن يغمس مسبحته في كأس ماء ويقدمها لها لتشرب منه.

وأثار المقطع ردود فعل متباينة، إذ انتقد ناشطون تصرف الوزير، معتبرين أنه لا يتناسب مع طبيعة منصبه الرسمي، فيما أبدى آخرون تحفظات تتعلق بالجوانب الصحية المرتبطة بوضع المسبحة في مياه الشرب.

في المقابل، دافع آخرون عن الوزير، معتبرين أن ما قام به جاء في سياق عفوي، وبنية الدعاء للطفلة وطلب الشفاء لها، وربطوا التصرف ببعض الممارسات الشعبية المتوارثة.

ولم يوضح البيان الحكومي أسباب الاستقالة، أو ما إذا كانت مرتبطة بمقطع الفيديو الذي أثار الجدل خلال الفترة الماضية.