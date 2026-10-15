لماذا حذفت مدرسة أردنية صور مبادرة لتشجيع الطالبات على ارتداء المريول الشرعي؟

خبرني - أثارت إزالة صور مبادرة "كاللؤلؤ المكنون" من صفحة مدرسة ساكب الثانوية الشاملة للبنات في محافظة جرش تساؤلات بشأن أسباب حذف المنشور، بعد أن كانت المدرسة قد أعلنت المبادرة لتشجيع الطالبات على ارتداء المريول الشرعي الطويل.

وبحسب المعلومات الواردة، جاء حذف الصور بناءً على طلب من وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم في جرش.

وكانت المدرسة قد نشرت تفاصيل المبادرة، التي أُطلقت ضمن نشاط "مريولي الشرعي هويتي"، بمشاركة 40 طالبة، بهدف التشجيع على الالتزام بالزي المدرسي المحتشم، بإشراف مديرة المدرسة نسرين العساسفة.