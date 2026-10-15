وزارة الاستثمار تطرح التأهيل الأولي لمشروع تخزين الطاقة في الموجب

خبرني - طرحت وزارة الاستثمار دعوة التأهيل الأولي الخاص بمشروع الموجب لتخزين الطاقة الكهربائية بواسطة ضخ المياه.

وسيتم تنفيذ المشروع من خلال نظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية " boot" وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويهدف المشروع إلى تطوير وتمويل وتصميم وإنشاء وتملّك وتشغيل وصيانة منشأة لتخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ بقدرة 450 ميغاواط.

وسيتم إنشاء المشروع بمحاذاة سد الموجب، ويوفر المشروع سعة تخزين للطاقة الكهربائية لمدة سبع ساعات عند التشغيل بكامل الحمل، من خلال تخزين فائض الكهرباء، لا سيما الناتج عن الطاقة الشمسية خلال ساعات النهار، وإعادة ضخّها إلى الشبكة خلال فترات ارتفاع الطلب.

ويسهم المشروع في تعزيز مرونة النظام الكهربائي، وزيادة استيعاب الطاقة المتجددة وتحسين أمن الطاقة، والحد من الاعتماد على الوقود المستورد.