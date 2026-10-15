إيقاف دعم الكهرباء 3 أشهر عن المشتركين الذين يقل استهلاكهم عن 50 كيلوواط

خبرني - أوضحت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تحرير القاق، آلية إيقاف دعم الكهرباء عن المشتركين الذين يقل استهلاكهم عن خمسين كيلوواط لمدة ثلاثة أشهر متتالية، مؤكدة أن الدعم يُعاد تفعيله تلقائيًا عند عودة الاستهلاك إلى المستوى المطلوب.

وقالت القاق إن الهيئة سهّلت إجراءات شمول الأفراد المستحقين للدعم منذ بدء تطبيقه، من خلال المنصة المخصصة لذلك، فيما أصبحت الخدمة متاحة حاليًا عبر تطبيق سند.

وأضافت أن إيقاف الدعم عن المشترك الذي يقل استهلاكه عن خمسين كيلوواط لمدة ثلاثة أشهر متتالية يستمر إلى حين عودة استهلاكه إلى المستوى المطلوب وانتظامه مجددًا.

وأشارت إلى وجود دعم آخر للمشتركين المستحقين، بقيمة دينارين أو دينارين ونصف، وفقًا لكميات الاستهلاك التي تقل عن 205 أو 300 كيلوواط ساعة.

وبيّنت القاق أن المواطنين الموجودين خارج المملكة يترتب عليهم دفع الحد الأدنى من قيمة الفاتورة، موضحة أن إيقاف الدعم عن الاشتراك لا يعني الإعفاء من الحد الأدنى للمقطوعية، سواء كان الاشتراك مدعومًا أم غير مدعوم، ما دام المواطن لم يفصل الخدمة بشكل نهائي.

وأكدت أن الدعم يُعاد تفعيله تلقائيًا عند عودة المواطن إلى المملكة، داعيةً إياه إلى التأكد من إعادة تفعيله.