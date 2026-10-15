الأردن ينضم رسمياً إلى الرابطة العالمية للإدارات الانتخابية

خبرني - انضمّت المملكة الأردنية الهاشمية، ممثّلةً بالهيئة المستقلة للانتخاب، رسمياً إلى الرابطة العالمية للإدارات الانتخابية (A-WEB)، في خطوة تعزّز حضور الأردن في المحافل الانتخابية الدولية، وتوسّع آفاق التعاون وتبادل الخبرات مع الإدارات الانتخابية حول العالم.

وألقى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، كلمةً أمام أعضاء الرابطة والحضور، أعرب فيها عن شكره وتقديره لانضمام الهيئة إلى الرابطة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل التجارب والخبرات في مجال إدارة الانتخابات، بما يسهم في تطوير الممارسات الانتخابية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمشاركة.

وتُعدّ الرابطة العالمية للإدارات الانتخابية إحدى المنظمات الدولية المتخصصة في مجال إدارة الانتخابات، وتضم في عضويتها أكثر من 120 إداراة انتخابية، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الانتخابية، وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، ودعم تطوير القدرات المؤسسية والفنية، بما يسهم في الارتقاء بالعمليات الانتخابية وتعزيز نزاهتها وشفافيتها.

ويأتي انضمام الهيئة المستقلة للانتخاب إلى الرابطة في إطار حرصها على توسيع شراكاتها الدولية، وتعزيز التواصل مع نظيراتها من الإدارات الانتخابية، والاستفادة من التجارب الدولية، بما يدعم تطوير منظومة إدارة الانتخابات في المملكة الأردنية