مصر تقرر إبعاد أردني و4 أجانب آخرين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

خبرني - أصدر وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق 3 قرارات بإبعاد 5 أجانب من جنسيات أردنية وروسية وأوزبكية خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام، وفقًا لما نُشر في الوقائع المصرية.

ونصت القرارات أرقام 1505 و1506 و1507 لسنة 2026، الصادرة بتاريخ 2 سبتمبر 2026، على إبعاد الأشخاص الواردة أسماؤهم بالقرارات، استنادًا إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية.

وتضمن القرار رقم 1505 لسنة 2026 إبعاد المواطن (س.ي)، أردني الجنسية، المولود في 2 أبريل 1994، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

كما نص القرار رقم 1506 لسنة 2026 على إبعاد 3 أجانب، هم الروسي ULUGBEK MASHARIPOV، المولود في 30 ديسمبر 1981، والأوزبكي ELDOR DILSHOD UGLI SOBIROV، المولود في 23 مارس 1991، والأوزبكي SHUKURKHUJA ABDUKAKHKAOR UGLI KHOLKHUJAEV، المولود في 23 أبريل 1990.

وشمل القرار رقم 1507 لسنة 2026 إبعاد الأوزبكي MUKHAMMADJON AZAMOVICH ALAMOV، المولود في 18 يناير 2008، خارج البلاد للأسباب ذاتها.

تنفيذ القرارات وفقًا لقانون إقامة الأجانب

واستندت القرارات الثلاثة إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، كما استندت إلى مذكرات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بشأن طلب إبعاد الأشخاص المذكورين لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وأشارت القرارات إلى تكليف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ ما ورد بها، مع النص على نشرها في الوقائع المصرية، وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.

وصدر القرار رقم 1505 بناءً على مذكرة مؤرخة في 29 أغسطس 2026 بشأن طلب إبعاد مواطن أردني، فيما استند القرار رقم 1506 إلى مذكرة مؤرخة في اليوم نفسه بشأن إبعاد ثلاثة أجانب، بينما صدر القرار رقم 1507 بناءً على مذكرة مؤرخة في 26 أغسطس 2026 بشأن طلب إبعاد مواطن أوزبكي.

وحملت القرارات توقيع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتاريخ 2 سبتمبر 2026، ونصت جميعها على أن يكون الإبعاد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، دون أن تتضمن النصوص المنشورة تفاصيل إضافية بشأن أسباب كل حالة على حدة.