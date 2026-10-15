كيا الأردن تطلق PV5 الكهربائية وتفتح آفاقًا جديدة لمستقبل المركبات التجارية - فيديو وصور

خبرني - في خطوة تعكس توجه كيا الاردن نحو مستقبل أكثر تطورًا في قطاع التنقل، أطلقت كيا الأردن مركبتها الكهربائية الجديدة Kia PV5 خلال فعالية خاصة أُقيمت في عمّان، بحضور ممثلين عن عدد من الشركات ووسائل الإعلام، إلى جانب نخبة من المدعوين والمهتمين بقطاع السيارات والتنقل.

وشكّل الحدث فرصة للتعرّف عن قرب إلى PV5، التي تجسّد رؤية كيا لتطوير مفهوم المركبات التجارية من خلال الجمع بين التنقل الكهربائي والتصميم العملي ومرونة الاستخدام، بما يواكب الاحتياجات المتغيرة للشركات والأعمال، ويعكس التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع النقل على مستوى العالم.

ويأتي إطلاق PV5 في وقت تتجه فيه الشركات إلى البحث عن حلول تنقل أكثر كفاءة ومرونة، لا تقتصر على تلبية متطلبات الاستخدام اليومي، بل تأخذ في الاعتبار تكاليف التشغيل واحتياجات الأعمال على المدى الطويل. ومن هذا المنطلق، تقدم كيا PV5 بوصفها جزءًا من توجه أوسع نحو تطوير حلول تنقل كهربائية تخدم قطاعات متعددة، وتمنح المستخدمين خيارات تتناسب مع طبيعة أعمالهم واحتياجاتهم.

حلول كهربائية تلبي احتياجات قطاعات الأعمال المختلفة

تستهدف Kia PV5 شريحة واسعة من المستخدمين، تشمل الشركات والأساطيل التجارية، وقطاعات الشحن والتوصيل، ونقل الركاب، وغيرها من الاستخدامات التي تتطلب مركبات تجمع بين العملية والمرونة وإمكانية التكيّف مع متطلبات العمل.

وتعكس هذه الرؤية توجه كيا نحو توسيع حضورها في قطاع المركبات التجارية، من خلال تقديم حلول تتجاوز المفهوم التقليدي للمركبة التجارية، وتواكب احتياجات قطاعات الأعمال التي تشهد تطورًا مستمرًا في أساليب التشغيل والتنقل.

كما يسلّط إطلاق PV5 الضوء على أهمية النظر إلى المركبات التجارية من منظور أشمل، يأخذ في الاعتبار تجربة المستخدم، ومتطلبات التشغيل، وتوفر خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار، إلى جانب القيمة التي يمكن أن توفرها المركبة على المدى الطويل.

حضور عالمي يعزّز مكانة Kia PV5

وقبل وصولها إلى الأسواق، حظيت Kia PV5 باهتمام دولي في قطاع السيارات، تُوّج بحصولها على عدد من الجوائز والتقديرات خلال عامي 2025 و2026، شملت فئات المركبات التجارية والكهربائية والتصميم.

ومن أبرز هذه الجوائز International Van of the Year 2026، فيما حصدت نسخة PV5 Passenger تقديرات في فئة السيارات العائلية، من بينها Family Car of the Year 2026.

وتعكس هذه الجوائز الاهتمام الذي حظيت به PV5 منذ تقديمها، في ظل التحولات التي يشهدها قطاع المركبات التجارية، والتوجه المتزايد نحو حلول التنقل الكهربائي التي تجمع بين الابتكار والوظائف العملية وتعدد الاستخدامات.

وفي تعليقه على الإطلاق، قال المهندس وسيم الأقرع، المدير التنفيذي لكيا الأردن: يعكس إطلاق Kia PV5 التزام كيا بتقديم حلول تنقل كهربائية مبتكرة وعملية تلبي احتياجات قطاع الأعمال، وتواكب مستقبل المركبات التجارية من خلال التكنولوجيا الحديثة وكفاءة التشغيل ومرونة الاستخدام.

ويأتي إطلاق Kia PV5 ليؤكد توجه كيا نحو مواصلة تطوير حلول التنقل الكهربائي وتوسيع خياراتها أمام المستخدمين، بما يواكب تطلعات السوق واحتياجاته المتجددة، ويمنح قطاع الأعمال فرصة للتعرّف إلى جيل جديد من المركبات التجارية المصممة برؤية تستشرف مستقبل التنقل.