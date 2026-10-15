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  • البنك الأردني الكويتي يدعم مشاركة 260 طفلاً في بطولات كرة السلة التي تنظمها مؤسسة "خطوات"

البنك الأردني الكويتي يدعم مشاركة 260 طفلاً في بطولات كرة السلة التي تنظمها مؤسسة "خطوات"

  • 15 أكتوبر 2026
  • 10:52
البنك الأردني الكويتي يدعم مشاركة 260 طفلاً في بطولات كرة السلة التي تنظمها مؤسسة خطوات

خبرني - قدّم البنك الأردني الكويتي دعمه لعدد من بطولات كرة السلة والمباريات الودية التي نظمتها مؤسسة "خطوات" للأطفال واليافعين من الفئة العمرية بين 13 و16 عاماً في عدد من محافظات المملكة، ضمن برنامج المؤسسة لعام 2026، تأكيداً على التزامه بدعم المبادرات التي تسهم في تمكين الشباب وتعزيز دور الرياضة في بناء الشخصية وتنمية المهارات الحياتية.
وأسهم هذا الدعم في إتاحة الفرصة أمام 260 طفلاً وطفلة للمشاركة في منافسات رياضية منظمة وفرت لهم بيئة صحية وآمنة لتطبيق المهارات التي اكتسبوها على مدار العام، وفي مقدمتها العمل الجماعي، والانضباط، والقيادة، والاحترام، إلى جانب تعزيز تواصلهم مع أقرانهم من مختلف المحافظات وإتاحة الفرصة لهم لاكتشاف مناطق جديدة، بما ينعكس إيجاباً على بناء شخصياتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.
ويواصل البنك الأردني الكويتي هذا العام دعمه لمؤسسة "خطوات" للعام الرابع على التوالي، في إطار شراكة مستمرة تعكس التزامه بدعم مبادراتها وبرامجها، وانسجاماً مع استراتيجيته في المسؤولية المجتمعية، التي تركز على دعم المبادرات ذات الأثر المستدام في مجالات الشباب والتعليم والرياضة، انطلاقاً من إيمانه بأن الرياضة تمثل وسيلة فاعلة لتنمية القدرات، وترسيخ القيم الإيجابية، وتهيئة بيئة محفزة تساعد الأطفال واليافعين على تطوير إمكاناتهم وصقل مهاراتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة "خطوات" تُعد مؤسسة خيرية تأسست في المملكة المتحدة عام 2006، وتنفذ برامج رياضية وتنموية للأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و16 عاماً في الأردن وفلسطين ولبنان، مع التركيز على المجتمعات الأقل حظاً. كما تعمل على تدريب وتوظيف شباب من المجتمعات المحلية كمدربين، بما يسهم في تعزيز فرصهم الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تعاونها مع الأندية الرياضية والمراكز المجتمعية لتوسيع أثر برامجها.

 

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