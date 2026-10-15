خبرني - حققت مبتعثة جامعة عمّان الأهلية - كلية الصيدلة ، تمارا نبيل الداغستاني، إنجازًا بحثيًا متميزًا بمشاركتها في مؤتمر جمعية القلب الأمريكية لارتفاع ضغط الدم (American Heart Association Hypertension Scientific Sessions)، حيث عرضت أبحاثها ضمن جلسة الملصقات العلمية المخصصة لارتفاع ضغط الدم المقاوم للعلاج، وحصلت على جائزة الملصق العلمي (Poster Award) تقديرًا لعملها البحثي.

وشهد المؤتمر استعراض أحدث التطورات العلمية في مجال علاج ارتفاع ضغط الدم المقاوم للعلاج، بما في ذلك مثبطات تصنيع الألدوستيرون، ومضادات مستقبلات الإندوثيلين، وتقنية إزالة التعصيب الكلوي، ودورها في توسيع الخيارات العلاجية وتطوير استراتيجيات أكثر فعالية وتخصيصًا للمرضى الذين يصعب التحكم بضغط الدم لديهم.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على حرص جامعة عمّان الأهلية وكلية الصيدلة فيها على دعم مبتعثيها وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المحافل العلمية الدولية، وتعزيز حضورهم البحثي، بما يسهم في تطوير المعرفة الصيدلانية ومواكبة المستجدات العلمية العالمية.

وبهذه المناسبة، أعربت الداغستاني عن تقديرها لجامعة عمّان الأهلية على دعمها المتواصل للبحث العلمي، وإيمانها بأهمية الاستثمار في الكفاءات العلمية ، كما ثمنت دعم الكلية وعميدتها د. أروى الخطيب عبر تشجيعها المستمر للباحثين والمبتعثين.

وأعربت عن شكرها وتقديرها لأستاذها ومرشدها الأكاديمي الدكتور ديفيد بولوك من جامعة ألاباما في برمنغهام (UAB)، على توجيهه ودعمه المتواصلين، ولجميع المشرفين والزملاء الذين أسهموا في هذا العمل البحثي.

وإذ تفخر كلية الصيدلة بهذا الإنجاز، تتمنى للمبتعثة تمارا الداغستاني مزيدًا من التقدم والنجاح في مسيرتها العلمية والبحثية، بما يعكس مكانة الجامعة وتطلعاتها نحو التميز والريادة في البحث العلمي.