كيف تؤثر السيولة في حركة الأسواق المالية؟

خبرني - تتسم أسعار الأصول المالية بتقلبات سريعة أحياناً، بينما تظل محدودة الحركة أحياناً أخرى رغم استمرار التداول. ويرجع هذا التباين إلى مستوى السيولة المتاحة، التي تحدد قدرة السوق على استيعاب أوامر البيع والشراء دون إحداث تغيرات جوهرية في الأسعار. لذا، فإن استيعاب مفهوم السيولة يُمكّن المتداول من تحليل حركة الأسعار بدقة، وتقييم ظروف تنفيذ الصفقات والمخاطر المرتبطة بها قبل اتخاذ قراراته.

ما المقصود بالسيولة في الأسواق المالية؟

تشير السيولة إلى مدى سهولة شراء أصل مالي أو بيعه بسرعة وبسعر قريب من السعر المتاح في السوق (فيما يعرف بقيمته السوقية)، دون أن تؤدي الصفقة إلى تغير كبير في سعره. وترتفع السيولة عادةً عندما يتوافر عدد كافٍ من المشترين والبائعين وأوامر التداول عند مستويات سعرية مختلفة، ما يزيد قدرة السوق على استيعاب الصفقات. في المقابل، عندما تنخفض السيولة، تصبح الأوامر المتاحة أقل، وقد يكون تأثير عمليات البيع والشراء في الأسعار أكبر.

ويتحدد مستوى السيولة من خلال عدة عوامل، تشمل حجم التداول وعمق السوق، أي حجم أوامر البيع والشراء المتاحة عند مستويات سعرية مختلفة، إلى جانب الفارق بين سعري العرض والطلب.

لماذا تصبح حركة الأسعار أكثر حدة عند انخفاض السيولة؟

تتحرك الأسعار نتيجة التفاعل المستمر بين العرض والطلب، وتحدد السيولة مقدار تأثير أوامر التداول في هذه الحركة؛ فكلما كان السوق أكثر عمقًا، ازدادت قدرته على استيعاب الأوامر دون تغيرات كبيرة في الأسعار.

في المقابل، عندما تكون الأوامر المتاحة بالقرب من السعر الحالي محدودة، قد يتطلب تنفيذ أمر كبير الانتقال عبر عدة مستويات سعرية للوصول إلى الكمية المطلوبة، ما يؤدي إلى حركة أسرع وأوسع في السعر.

كما قد يزداد هذا التأثير عند صدور بيانات اقتصادية مهمة أو أخبار غير متوقعة، عندما تتغير توقعات المستثمرين وأوامر البيع والشراء بسرعة، فتزداد التقلبات وتتغير مستويات السيولة المتاحة في السوق.

كيف تؤثر السيولة في تنفيذ الصفقات؟

يظهر أثر السيولة بشكل مباشر في سعر تنفيذ الصفقة وتكلفة التداول. ومن المؤشرات المهمة هنا الفارق بين سعر العرض وسعر الطلب، أي الفرق بين أعلى سعر يرغب المشترون في دفعه وأدنى سعر يقبل البائعون البيع عنده.

في الأسواق ذات السيولة المرتفعة، يكون هذا الفارق عادةً أضيق، ما يساعد على تنفيذ الصفقات بأسعار قريبة من الأسعار المتاحة في السوق. وعند انخفاض السيولة، قد يتسع الفارق وترتفع احتمالية حدوث الانزلاق السعري، أي تنفيذ الصفقة بسعر مختلف عن السعر المتوقع.

كما يؤثر حجم الصفقة في عملية التنفيذ؛ فقد يستطيع السوق استيعاب صفقة صغيرة بالقرب من السعر الحالي، بينما قد يتطلب تنفيذ صفقة أكبر المرور عبر عدة مستويات سعرية إذا لم تتوافر الكمية المطلوبة عند مستوى واحد. ولهذا، تمثل السيولة عاملًا مهمًا في فهم تكلفة التنفيذ وإدارة مخاطر التداول.

لماذا تتغير السيولة من وقت إلى آخر؟

تختلف السيولة بين الأصول والأسواق، كما تتغير خلال جلسات التداول. فالأصول التي تشهد مشاركة واسعة وأحجام تداول مرتفعة تتمتع عادةً بسيولة أكبر، بينما قد تنخفض السيولة في الأصول الأقل نشاطًا.

كما تتغير مستويات السيولة خلال اليوم بحسب أوقات نشاط الأسواق وعدد المشاركين فيها، وقد تتأثر عند صدور قرارات أسعار الفائدة أو بيانات التضخم والوظائف وغيرها من الأحداث الاقتصادية المهمة. ففي هذه الفترات، تتغير توقعات المستثمرين وأوامر التداول بسرعة، ما قد يؤثر في عمق السوق وفروق الأسعار وظروف تنفيذ الصفقات.

ماذا تعني السيولة بالنسبة للمتداول؟

يساعد فهم السيولة المتداول على تقييم ظروف السوق عند تحديد حجم الصفقة وتوقيت الدخول والخروج ومستوى المخاطرة؛ إذ تؤثر السيولة بشكل مباشر في قدرة السوق على تنفيذ الصفقات بالقرب من الأسعار المتاحة وفي التكلفة الفعلية للتداول.

كما تساعد متابعة أوقات نشاط الأسواق والأحداث الاقتصادية المرتقبة وأحجام التداول وفروق الأسعار على تكوين صورة أوضح عن البيئة التي تُنفذ فيها الصفقة. وكلما تعمق المتداول في فهم السيولة وظروف تغيرها، أصبح أكثر قدرة على تفسير حركة الأسعار، وتقييم ظروف التنفيذ، واتخاذ قرارات تتناسب مع طبيعة السوق ومستوى المخاطرة.

التداول ينطوي على مخاطر عالية. يُرجى الاستعلام قبل المباشرة.

