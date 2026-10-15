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تدمير مكاتب كبار مسؤولي أرامكو في الظهران بهجوم حوثي

  • 15 أكتوبر 2026
  • 10:43
تدمير مكاتب كبار مسؤولي أرامكو في الظهران بهجوم حوثي

خبرني - تعرض مكتب الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، بالإضافة إلى مكاتب كبار المسؤولين التنفيذيين، للتدمير إثر هجوم استهدف المقر الرئيسي للشركة، نفذته حركة أنصار الله اليمنية.
وأكدت وكالة "أ.ب" عدم وقوع أي إصابات بشرية جراء هذا الهجوم.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت في وقت سابق بتضرر مبنى أرامكو في مدينة الظهران جراء هذا الاستهداف، مشيرة إلى أن حريقا اندلع في المبنى عقب الهجوم وامتد ليشمل عدة طوابق، مما دفع الإدارة إلى نقل جزء من الموظفين للعمل عن بُعد.

وكانت القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي في اليمن قد أعلنت أمس تنفيذ هجوم بالصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة استهدف منشآت نفطية ومطارا في السعودية، ردا على غارات سعودية، حيث قالت القوات في بيان إن العملية استهدفت شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية، ومطار خالد الدولي ومصفاة أرامكو في الرياض.

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