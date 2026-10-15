*
الخميس: 15 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

ما مصير قرار عطلة 3 أيام أسبوعياً للأردنيين؟

  • 15 أكتوبر 2026
  • 10:14
ما مصير قرار عطلة 3 أيام أسبوعياً للأردنيين

خبرني - ما زال تطبيق نظام العطلة الأسبوعية لثلاثة أيام في المؤسسات الحكومية الأردنية مرتبطاً بنتائج دراسات تجريها الجهات المختصة، وسط تداول معلومات عن إمكانية بدء العمل به نهاية الشهر الجاري، من دون وجود موعد رسمي لإقراره.

وتبحث الحكومة إعادة توزيع ساعات العمل على أربعة أيام بدلاً من خمسة، في إطار مراجعة أنظمة الدوام في القطاع العام، مع التركيز على ضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالمستوى المطلوب.

ويتضمن أحد الخيارات المطروحة تمديد يوم العمل إلى ثماني ساعات و45 دقيقة، مقارنة بسبع ساعات حالياً، لتعويض تقليص أيام الدوام الأسبوعي، إلى جانب دراسة تطبيق ترتيبات عمل مرنة تتيح للموظفين اختيار النظام المناسب.

وفي هذا السياق، تعمل هيئة الخدمة والإدارة العامة على تحليل آراء الموظفين التي جُمعت عبر استبانة أُطلقت مطلع العام، لقياس مدى تقبلهم للتغيير وانعكاساته المحتملة على الإنتاجية وبيئة العمل.

وتشير المعطيات إلى أن اعتماد النظام الجديد ليس أمراً محسوماً، إذ يرتبط القرار النهائي بنتائج التقييم الإداري والاقتصادي، ومدى قدرة المؤسسات على المحافظة على كفاءة الأداء.

وبذلك، يبقى نظام الدوام الحالي قائماً، في انتظار استكمال الدراسات واتخاذ قرار رسمي بشأن أي تعديل محتمل على أيام العمل الأسبوعية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مصر تقرر إبعاد أردني و4 أجانب آخرين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
مصر تقرر إبعاد أردني و4 أجانب آخرين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
  • 2026-10-15 10:58
ضبط 28 عاملة منزل مسجل بحقهن بلاغات هروب في الأردن
ضبط 28 عاملة منزل مسجل بحقهن بلاغات هروب في الأردن
  • 2026-10-15 10:30
اتهم بالتحرش وشتم الذات الإلهية.. وهذا ما قررته المحكمة بحق شاب في إربد
اتهم بالتحرش وشتم الذات الإلهية.. وهذا ما قررته المحكمة بحق شاب في إربد
  • 2026-10-15 10:27
أطباء القطاع الخاص يوقفون التعامل مع 4 شركات تأمين اعتبارا من الأحد المقبل
أطباء القطاع الخاص يوقفون التعامل مع 4 شركات تأمين اعتبارا من الأحد المقبل
  • 2026-10-15 10:05
الحبس وغرامة 500 دينار وحجز المركبة.. عقوبات قيادة الأحداث دون رخصة
الحبس وغرامة 500 دينار وحجز المركبة.. عقوبات قيادة الأحداث دون رخصة
  • 2026-10-15 09:47
أردني ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم للعام الثامن على التوالي
أردني ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم للعام الثامن على التوالي
  • 2026-10-15 09:47