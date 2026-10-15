من هم النواب الذين سيخوضون سباق رئاسة المجلس؟

خبرني - يخوض ستة نواب أردنيين سباق المنافسة على رئاسة مجلس النواب للدورة العادية الثالثة، وسط ترقب لمواقف الكتل النيابية التي تعتزم عقد اجتماعات خلال الأسبوع المقبل لحسم خياراتها.

وتضم قائمة المتنافسين رئيس مجلس النواب الحالي مازن القاضي، والنواب مجحم الصقور، وعوني الزعبي، وإبراهيم الطراونة، وعلي الخلايلة من كتلة الميثاق النيابية، إضافة إلى النائب مصطفى الخصاونة من كتلة مبادرة.

وأكدت مصادر نيابية متعددة أن السباق على رئاسة المجلس لا يزال مفتوحاً، وأن تحديد هوية الرئيس المقبل يرتبط بمواقف الكتل النيابية ونتائج اجتماعاتها المرتقبة.

وشددت المصادر على أن حسم رئاسة المجلس لا يتم عبر الإشاعات والتكهنات، مشيرة إلى أن عدداً من الكتل أعلن عزمه عقد اجتماعات الأسبوع المقبل لتحديد موقفه من المرشحين.

وتتجه الأنظار إلى الاجتماعات المرتقبة للكتل النيابية، وما ستسفر عنه من مواقف وتحالفات قد تحدد مسار المنافسة على رئاسة المجلس خلال الدورة العادية الثالثة.