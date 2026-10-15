تنشيط السياحة تبارك لعضو مجلس إدارتها هاني الدباس تأهله ضمن أفضل 10 مرشحين لجائزة أفضل مدير فندق في الشرق الأوسط

خبرني – باركت هيئة تنشيط السياحة لعضو مجلس إدارتها ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية، هاني الدباس، تأهله ضمن أفضل 10 مرشحين لجائزة أفضل مدير فندق لعام ٢٠٢٦، في إطار جوائز التميز الفندقي في الشرق الأوسط، التي تُعد من أبرز الجوائز المهنية المتخصصة في قطاع الفنادق والضيافة على المستوى الإقليمي.

وأعربت الهيئة عن اعتزازها بهذا الإنجاز المهني الذي يعكس كفاءة القيادات الأردنية وقدرتها على المنافسة والتميز إقليمياً، مؤكدة أن وصول الكفاءات الوطنية إلى هذه المكانة يشكل إضافة نوعية لسمعة قطاع الضيافة الأردني، ويعزز حضور المملكة بوصفها وجهة سياحية تمتلك خبرات بشرية وإدارية مؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية.

ويأتي هذا التأهل تقديراً لمسيرة الدباس المهنية الممتدة لأكثر من 21 عاماً في قطاع الضيافة، وتوليه مواقع قيادية متعددة ضمن مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال العالمية، إلى جانب إسهاماته في تطوير القطاع السياحي والفندقي الأردني وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكدت الهيئة أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطوير القيادات السياحية يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية السياحة الأردنية، متمنية للدباس التوفيق في المرحلة النهائية من الجائزة، ومزيداً من الإنجازات التي ترفع اسم الأردن في المحافل الإقليمية والدولية.