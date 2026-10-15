الخارجية الأميركية تحذّر مواطنيها الموجودين في السعودية

خبرني - دعت السفارة الأمريكية في الرياض المواطنين الأمريكيين المتواجدين في السعودية إلى الانتباه لاحتمال وقوع هجمات تستهدف المطارات وحدوث اضطرابات في حركة السفر.

وذكّرت السفارة في بيان لها صدر الليلة الماضية المواطنين الأمريكيين بضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الدفاع المدني في السعودية، كما أكدت أنه "يتوجب على الموظفين الحكوميين الأمريكيين العاملين في المملكة الحصول على تصريح خاص من رئيس البعثة الدبلوماسية لاستخدام أي مطار داخل المملكة، وذلك في أعقاب الهجمات الأخيرة التي استهدفت مطارات سعودية بواسطة صواريخ وطائرات مسيرة".

وحذر البيان المواطنين الأمريكيين من "احتمال وقوع هجمات تستهدف المطارات أو حدوث إغلاق للمجال الجوي، أو إلغاء للرحلات الجوية، أو اضطرابات في حركة السفر"، داعيا إلى "توخي أقصى درجات الحذر حال قرروا استخدام المطارات" في السعودية.

وجددت السفارة التذكير بأن "تصوير أو نشر أو مشاركة أي معلومات تتعلق بالتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة، أو مواقع سقوطها، يعرض صاحبها للمساءلة القانونية" حسب قرارات الداخلية السعودية، مضيفة أنه سبق أن تم احتجاز مواطنين أمريكيين لعدم التزامهم بهذه اللوائح، بما في ذلك التقاطهم صور لمبان حكومية أو مطارات أو مواقع تأثرت بالهجمات.

وفي إطار المواجهة المحتدمة بين السعودية وحركة "أنصار الله" (الحوثية) في اليمن، تعرض عدد من المطارات والمرافق الحيوية السعودية الأخرى في الأيام الماضية لهجمات بصواريخ باليستية ومسيرات، كان أكثرها دموية استهداف مطار الملك خالد في الرياض الذي خلف 12 قتيلا وأكثر من 300 جريح.

وأمس الأربعاء لوح عضو المكتب السياسي للحوثيين محمد الفرح بأن الأهداف الاستراتيجية في السعودية التي يمكن استهدافها تشمل منشآت نفط ومطارات وقواعد عسكرية ومؤسسات مالية.