أردني ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم للعام الثامن على التوالي

خبرني - أُدرج الأستاذ الدكتور أحمد عايش ضمن قائمة جامعة ستانفورد لأكثر 2% من العلماء تأثيراً على مستوى العالم من حيث الاستشهادات البحثية لعام 2026، في تخصص فيزياء المواد النانوية، وذلك للعام الثامن على التوالي.

وبحسب المعلومات المعلنة، جاء إدراج عايش ضمن قائمة «المسار المهني»، التي تعتمد على مؤشرات الاستشهاد بالأبحاث العلمية، ليواصل حضوره في القائمة بصورة متواصلة منذ عام 2019 وحتى عام 2026.

ويمثل هذا الإدراج استمراراً للحضور البحثي للدكتور عايش في مجال فيزياء المواد النانوية، وفق مؤشرات الاستشهادات العلمية المعتمدة في القائمة.