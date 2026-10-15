طرح عطاء تنفيذ مركز النقل العام الجديد في السلط في آذار 2027

خبرني - نشرت هيئة تنظيم النقل البري مقطع فيديو يعرض نموذجًا للتصميم المعماري لمركز الانطلاق والوصول لخدمات النقل العام في مدينة السلط، موضحًا مرافق المشروع وآلية تنظيم حركة الحافلات والركاب داخله.

ويهدف المشروع إلى تطوير مرافق النقل العام في المدينة، وتوفير بيئة أكثر تنظيمًا وراحة للمواطنين، من خلال تحسين مرافق الانتظار، وتسهيل حركة الركاب، وتنظيم انطلاق الحافلات ووصولها، بما يسهم في تعزيز كفاءة التشغيل وجودة الخدمة.

ومن المتوقع استكمال أعمال التصميم والتحضيرات اللازمة وطرح عطاء تنفيذ المشروع خلال شهر آذار من عام 2027، تمهيدًا للبدء بتنفيذه.