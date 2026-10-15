"تجارة عمان": إنجاز نحو 79 ألف معاملة عبر "المكان الواحد"

خبرني - أنجز مقر خدمة المكان الواحد في غرفة تجارة عمان 78808 الآف معاملة خلال الربع الثالث من العام الحالي، من خلال حزمة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الرسمية العاملة داخل مقر الغرفة.



ويضم مقر الخدمة مكاتب مديرية عمل غرفة تجارة عمان ووزارة الخارجية ودائرة الأراضي والمساحة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات والكاتب العدل وأمانة عمان الكبرى (وحدة رخص المهن) ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، إضافة إلى مكتب "إي فواتيركم." وبحسب بيان الغرفة اليوم الخميس، شملت المعاملات المنجزة 12843 تصريح عمل و 20500 معاملة لتصديق الوثائق والوكالات والاستشارات القنصلية و8243 معاملة لدى دائرة الأراضي والمساحة و 8300 معاملة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

كما أنجز مكتب الكاتب العدل 4074 معاملة تنوعت بين إصدار وتصديق الوكالات والكفالات والتعهدات والاتفاقيات، فيما أنجز مكتب وحدة رخص المهن 410 معاملات وأنجز مكتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات 7599 معاملة شملت إصدار وتجديد الوثائق الرسمية، إلى جانب تنفيذ 16839 معاملة للدفع الإلكتروني عبر مكتب "إي فواتيركم".

وأكدت الغرفة، أن خدمة المكان الواحد أصبحت نموذجا عمليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال جمع عدد من الجهات الحكومية في موقع واحد، ما يختصر الوقت والجهد على المراجعين ويعزز كفاءة إنجاز المعاملات ويسهم في تحسين بيئة الأعمال في العاصمة.

وأضافت إنها مستمرة في تطوير خدماتها وتوسيع نطاق الجهات الحكومية العاملة ضمن مقر الخدمة، ما يلبي احتياجات القطاع التجاري والخدمي والمستثمرين ويسهم في تبسيط الإجراءات ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

ودعت الغرفة الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية والمواطنين للاستفادة من الخدمات المتوفرة في مقر خدمة المكان الواحد، لتسريع إنجاز المعاملات وتوفير الوقت والجهد، مؤكدة أنها تعمل باستمرار على تطوير هذه التجربة بما يواكب احتياجات مجتمع الأعمال.