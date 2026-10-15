كم يبلغ سعر كيلوغرام الزيتون في السوق المركزي بالأردن؟

خبرني - تراوح سعر كيلوغرام الزيتون في سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمّان الكبرى، اليوم الخميس، بين 70 قرشاً و150 قرشاً، وفقاً لنشرة السوق اليومية التي تحدد أدنى وأعلى أسعار الأصناف الواردة إليه.

وبحسب النشرة، بلغت كميات الخضار الواردة إلى السوق 2111 طناً، فيما وصلت كميات الفواكه إلى 776 طناً، والورقيات إلى 219 طناً.

وفي ما يتعلق بأسعار الخضار، تراوح سعر كيلوغرام البندورة بين 10 و20 قرشاً، والخيار بين 15 و40 قرشاً، والبطاطا بين 20 و45 قرشاً، والبصل الناشف بين 20 و35 قرشاً، والباذنجان الأسود العجمي بين 10 و25 قرشاً، والكوسا بين 50 و75 قرشاً.

كما تراوح سعر كيلوغرام الزهرة بين 20 و60 قرشاً، والجزر بين 20 و30 قرشاً، والملفوف بين 20 و30 قرشاً، والخس بين 15 و25 قرشاً، والسبانخ بين 60 و70 قرشاً، والملوخية بين 15 و30 قرشاً، والذرة بين 20 و55 قرشاً.

أما أسعار الفواكه، فتراوح سعر كيلوغرام البرتقال أبو صرة بين 60 و85 قرشاً، والليمون بين 50 و110 قروش، والموز البلدي بين 50 و75 قرشاً.

وتعكس الأسعار الواردة في النشرة الحدود الدنيا والعليا لأسعار بيع الأصناف في سوق الجملة المركزي، وليس بالضرورة أسعار بيعها للمستهلك في أسواق التجزئة.