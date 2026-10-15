الأردن يسجل قفزة جديدة في استخدام الإنترنت

خبرني - كشفت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن الأردن سجل استهلاكًا غير مسبوق للإنترنت، بلغ 5.42 مليار جيجابايت خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك وفق ما نشرته صحيفة الغد.

وبيّنت الأرقام أن الاستهلاك قفز بنسبة 26 % خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلًا زيادة مقدارها 1.12 مليار جيجابايت، إذ ارتفع من 4.3 مليار جيجابايت.

وانقسم استهلاك الإنترنت في الأردن بين المستخدمين في المنازل والشركات، من جهة، ومستخدمي الشبكات المتنقلة في الشوارع والمقاهي وغيرها، من جهة أخرى. واستحوذ الإنترنت الثابت، بما يشمل شبكات الألياف الضوئية (الفايبر) وخدمات الاتصالات الثابتة، على الحصة الأكبر، بنحو 3.64 مليار جيجابايت. وتعكس هذه القيمة تحول منازل الأردنيين إلى مراكز عمليات مصغرة، حيث تتواصل الأنشطة الرقمية عبر منصات التعليم والعمل عن بُعد وبث المحتوى الترفيهي عالي الدقة.

وفي المقابل، رافقت الهواتف الخلوية المواطنين في حلّهم وترحالهم، لتسجل حركة الإنترنت المتنقل نحو 1.8 مليار جيجابايت. ويعكس هذا الرقم الاستخدام المتزايد للخدمات الرقمية، من طلب سيارات الأجرة وإجراء عمليات الدفع الإلكتروني الفوري إلى تصفح منصات التواصل الاجتماعي.

وخلف هذه الأرقام الضخمة تكمن تفاصيل "ثورة صامتة" غيّرت وجه المجتمع الأردني؛ إذ تشير إلى تراجع الاعتماد على المعاملات الورقية والانتظار في طوابير الدوائر الحكومية تدريجيًا، لصالح الخدمات الذكية عبر تطبيق "سند" وغيره من التطبيقات، فضلًا عن لجوء آلاف المشاريع الصغيرة والمنزلية إلى الفضاء الرقمي للوصول إلى زبائنها، ما يحوّل الشاشات الصغيرة إلى نوافذ رزق حقيقية.

وتأتي الزيادة في حركة الإنترنت خلال النصف الأول من العام الحالي بالتزامن مع ارتفاع أعداد اشتراكات الاتصالات المتنقلة والإنترنت الثابت، لا سيما خدمات الألياف الضوئية (الفايبر). وأظهرت المؤشرات ارتفاع عدد اشتراكات الاتصالات المتنقلة إلى 8.4 مليون اشتراك، مقارنة بـ8.2 مليون اشتراك في الربع الثاني من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 2.4 %.

كما ارتفع عدد اشتراكات الإنترنت إلى 830 ألف اشتراك، مقارنة بـ819 ألف اشتراك في الربع الثاني من عام 2025.

وأشارت البيانات الرسمية إلى أن عدد اشتراكات الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة بلغ 533 ألف اشتراك في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ433 ألف اشتراك في الربع الأول من العام نفسه، بنسبة نمو بلغت 2 %.

كما سجل العدد زيادة بنسبة

121.6 % مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، الذي بلغ فيه عدد الاشتراكات 240.5 ألف اشتراك.