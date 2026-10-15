الأردن: هل يُعصر الزيتون على الساخن أم البارد؟

خبرني - دعا نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون في الأردن، تيسير النجداوي، المزارعين إلى التريث في قطاف ثمار الزيتون وعصرها، للاستفادة من الأمطار الأولى والأجواء الرطبة التي تساعد على نضوج الثمار وتحسين نسب استخلاص الزيت، مؤكداً أن المؤشرات الأولية للموسم الحالي مبشّرة.

وقال النجداوي إن النتائج الأولية في مناطق شفا الغور أظهرت نسباً جيدة لاستخلاص الزيت، تراوحت بين 12% و17%، معرباً عن أمله في أن ينتظر المزارعون قليلاً قبل بدء القطاف، بما يتيح للثمار الوصول إلى مرحلة النضوج المناسبة.

وأوضح أن موسم الزيتون في الأردن يمتد ثلاثة أشهر، من 15 أكتوبر/تشرين الأول إلى 15 يناير/كانون الثاني، نظراً إلى التنوع الجغرافي والمناخي بين مناطق المملكة، وما يترتب عليه من تفاوت في مواعيد نضوج الثمار.

وفي ما يتعلق بأسعار زيت الزيتون، أكد النجداوي أنها تخضع لقاعدة العرض والطلب، مشيراً إلى أن الجهات المعنية حاولت تقدير السعر استناداً إلى تكاليف الإنتاج، فيما تتراوح أسعار الزيت لدى المزارعين بين 90 و110 دنانير، تبعاً لجودته ونوعيته.

وبشأن أجور العصر، أوضح أن المعاصر كانت تتقاضى قبل نحو 12 عاماً ما يعادل 65 قرشاً لكل كيلوغرام من الزيت، أي نحو تسعة دنانير للتنكة، مشيراً إلى رفع الأجور بمقدار 110 قروش، بزيادة تبلغ نحو 1.60 دينار على عصر التنكة الواحدة، لتصل الأجور إلى 75 قرشاً، وفق الأرقام التي أوردها.

وأضاف أن معظم معاصر المملكة تعتمد تقنية العصر البارد، مفضلاً إجراء عملية العصر عند درجات حرارة تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية.

وفي سياق إجراءات الحد من الغش بزيت الزيتون، أشار النجداوي إلى وجود مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، تتضمن توفير عبوات معدنية مختومة ومطبوعة لكل معصرة، تحمل بياناتها على الجهات الأربع للعبوة.

ودعا المواطنين إلى ثقب عبوات الزيت بعد الانتهاء من استخدامها، لمنع جمعها وإعادة تعبئتها وبيعها مجدداً على أنها تحتوي على زيت أصلي، محذراً من احتمالات الغش المرتبطة بإعادة استخدام العبوات.

وأكد النجداوي أهمية شراء زيت الزيتون من مصادر موثوقة، سواء مباشرة من المزارعين أو من المعاصر، مشيراً إلى أن موسم الزيتون يشكل أيضاً فرصة لتنشيط السياحة المحلية، من خلال زيارة العائلات للمعاصر وشراء الزيت مباشرة، بما يتيح لها الاطلاع على مصدره وجودته.