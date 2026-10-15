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تأجيل نهائيات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في السعودية بسبب الهجمات الأخيرة

  • 15 أكتوبر 2026
  • 09:17
تأجيل نهائيات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في السعودية بسبب الهجمات الأخيرة

خبرني - أعلن منظمون الخميس أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية قررا تأجيل نهائيات بطولة العالم 2026 لهذه الفئة والتي كانت مقررة في جدة بين 16 و25 تشرين الأول الجاري، بسبب الهجمات الأخيرة التي استهدفت السعودية.

وقال منظمو بطولة العالم للرياضات الإلكترونية في بيان "اتخذ هذا القرار بعد تقييم التطورات الأخيرة في المنطقة وانعكاساتها على الترتيبات اللوجستية اللازمة لإقامة البطولة".

وأضافوا "سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بشأن نهائيات الفيفا للرياضات الإلكترونية في الوقت المناسب".

وكانت اليابان والبرازيل قد سحبتا منتخبيهما للرياضات الإلكترونية السبت عقب مراجعة الوضع الأمني في الدولة المضيفة.

وألقت التطورات الأمنية بظلالها على عدد من الفعاليات الرياضية المقررة في المملكة، إذ جرى تأجيل بطولة الملوك الستة للتنس ، فيما أكدت الجولة الآسيوية للجولف أنها تواصل مراقبة الأوضاع قبل انطلاق بطولة "السعودية الدولية" في الرياض الشهر المقبل.

من جهته، أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه لا يستبعد تأجيل كأس آسيا إلى عام 2028 إذا استدعت الظروف ذلك، رغم أن البطولة لا تزال مقررة للانطلاق في السابع من كانون الثاني المقبل على ملاعب الرياض وجدة والخبر.

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