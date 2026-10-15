أمانة عمّان توضح أسباب إغلاق شارع تنظيمي قرب شارع صرح الشهيد

خبرني - أكدت أمانة عمّان الكبرى أن الشارع التنظيمي القريب من شارع صرح الشهيد في العاصمة الأردنية غير نافذ من الناحية العملية، رغم تصنيفه شارعاً تنظيمياً في المخططات الرسمية، موضحة أن وجود قواعد جسر للمشاة عند نهايته يحول دون اتصاله بشارع صرح الشهيد.

وجاء توضيح الأمانة رداً على تقرير نشره موقع «خبرني»، تناول شكاوى وتساؤلات بشأن إغلاق شارع تنظيمي بعرض ستة أمتار، وسط اتهامات بتخصيصه لخدمة مجمع تجاري مجاور، وحرمان سكان المنطقة من استخدامه للوصول إلى شارع صرح الشهيد وجسر المشاة.

وقالت الأمانة إن نهاية الشارع المؤدية إلى شارع صرح الشهيد مغلقة بالكامل بسبب قواعد جسر المشاة المقام لخدمة المواطنين وضمان سلامتهم، مشيرة إلى أن الخروج من الشارع باتجاه شارع صرح الشهيد لا يمكن أن يتم إلا عبر الدخول إلى أرض ذات ملكية خاصة تقع على يساره.

وأوضحت أن هذه الظروف تستدعي وضع شاخصة «شارع غير نافذ»، لمنع المرور غير القانوني عبر الملكيات الخاصة، والحفاظ على السلامة المرورية.

وكان سكان في المنطقة قد أثاروا، وفق شكاوى نقلها موقع «خبرني»، تساؤلات بشأن إغلاق الشارع ووضع لافتة تحمل عبارة «مدخل خاص غير نافذ»، إلى جانب شاخصة «شارع غير نافذ» وضعتها الأمانة، مطالبين بتوضيح الأساس الرسمي للإغلاق ومدى تأثيره في حق المواطنين باستخدام الشارع والوصول إلى جسر المشاة.

وجددت أمانة عمّان تأكيدها أن اعتماد الشواخص والحلول المرورية يستند إلى دراسات ميدانية، تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق المنفعة العامة وحماية أرواح المشاة والسائقين.