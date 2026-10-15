انخفاض في الحرارة الخميس وتوقع زخات مطرية شمالي المملكة ووسطها

خبرني - تتأثر المملكة، الخميس، بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، إذ تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلا في باقي المناطق، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر خلال ساعات الصباح في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى الغربية من المملكة، فيما تكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وتثير الغبار، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، لا سيما في مناطق البادية.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية، في تقريرها، من تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية العالية، ومن الغبار، خاصة في مناطق البادية، إضافة إلى خطر الانزلاق على الطرق التي تشهد هطولا مطريا.

وبحسب التقرير، يكون الطقس يوم غد الجمعة لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلا في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة. ويحتمل، خلال ساعات الصباح، هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا في مناطق البادية.

ويستمر الطقس يوم السبت لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية، ومعتدلا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

أما يوم الأحد، فترتفع درجات الحرارة قليلا، ويكون الطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان، اليوم الخميس، بين 26 و15 درجة مئوية، وفي غرب عمان بين 24 و13 درجة، وفي المرتفعات الشمالية بين 21 و12 درجة، وفي مرتفعات الشراة بين 22 و11 درجة.

وفي مناطق البادية، تتراوح درجات الحرارة بين 28 و15 درجة مئوية، وفي مناطق السهول بين 25 و14 درجة، وفي الأغوار الشمالية بين 30 و18 درجة، وفي الأغوار الجنوبية بين 32 و22 درجة، وفي البحر الميت بين 31 و21 درجة، وفي خليج العقبة بين 32 و21 درجة مئوية.