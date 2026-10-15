كيف تؤثر المشروبات اليومية على احتمال الإصابة بالنقرس؟

خبرني - أظهرت دراسة أجراها علماء صينيون ونشرتها مجلة Frontiers in Nutrition أن بعض المشروبات التقليدية تزيد خطر الإصابة بمرض النقرس فيما تقلله مشروبات أخرى.

أجرى الباحثون تحليلا شاملا لـ 52 ورقة بحثية علمية تناولت العلاقة بين مختلف المشروبات والإصابة بالنقرس وارتفاع مستويات حمض اليوريك في الدم.

ووجدوا أن استهلاك الكحول يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالنقرس بنسبة 81%، وزيادة خطر ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الدم بنسبة 52%، أما بالنسبة للمشروبات المحلاة بالسكر المضاف، فقد بلغت هذه النسب 37% و48% على التوالي.

في المقابل، أظهر القهوة ارتباطا معاكسا، فبين شاربي القهوة، انخفضت احتمالية الإصابة بالنقرس بنسبة 46% تقريبا، وأظهر تحليل إضافي أن خطر الإصابة بالمرض يميل إلى الانخفاض مع زيادة استهلاك القهوة.

كما توصل العلماء إلى نتائج غير متوقعة فيما يتعلق بالشاي، إذ ارتبط استهلاكه لدى النساء بزيادة خطر ارتفاع مستويات حمض اليوريك بنسبة 29% تقريبا، غير أن المؤلفين شددوا على أن هذه النتيجة تحتاج إلى تأكيد إضافي عبر دراسات أكثر تفصيلا.

ويرى الباحثون أن اختيار المشروبات اليومية قد يكون مهما للوقاية من النقرس، وأشاروا إلى أن الدراسة أظهرت مؤشرات إحصائية، لكنها لم تثبت وجود علاقة سببية بين المشروبات والمرض.

والنقرس هو مرض التهابي يصيب المفاصل نتيجة زيادة نسب حمض اليوريك في الدم، مما يؤثر على سلاسة حركة المفضل ويتسبب بآلام حادة ومفاجئة فيه، وقد تظهر أعراض هذا المرض على شكل تورم واحمرار في منطقة المفصل، ويصيب هذا المرض بشكل أساسي مفاصل القدم، إذ يعتبر المفصل عند قاعدة الإصبع الكبير في القدم هو الأكثر عرضة للإصابة.