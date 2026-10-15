*
الخميس: 15 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • ترمب: كان ينبغي الإبقاء على قادة إيران السابقين لأنني لا أعرف مع من نتفاوض

ترمب: كان ينبغي الإبقاء على قادة إيران السابقين لأنني لا أعرف مع من نتفاوض

  • 15 أكتوبر 2026
  • 06:50
ترمب كان ينبغي الإبقاء على قادة إيران السابقين لأنني لا أعرف مع من نتفاوض

خبرني - أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن واشنطن "ربما بالغت في استهداف القيادة الإيرانية"، مؤكدا صعوبة تحديد الجهة التي يمكن التفاوض معها داخل إيران حاليا.
وخلال تجمع انتخابي للحزب الجمهوري في يونغستاون بولاية أوهايو، صرّح ترامب بأن الولايات المتحدة "ربما تمادت في استهداف القيادات إلى درجة أنها لم تعد تعرف مع من تتفاوض، وأنه ربما كان ينبغي وقف التصعيد عند مراحله الأولى".

وقال: "كان ينبغي لي أن أبقي على القادة، لأنني لا أعرف مع من بحق الجحيم نتفاوض.
والطلب الأساسي الذي يطرحونه خلال المفاوضات هو: هل ستسمحون لنا، من فضلكم، بالبقاء على قيد الحياة؟".

وأكد ترمب ومسؤولون في إدارته من بينهم نائب الرئيس جي دي فانس أن هناك أطرافا إيرانية (مثل الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي) تبدي رغبة في التفاوض، لكن واشنطن تفتقر إلى اليقين بشأن من يملك سلطة اتخاذ القرار النهائي والملزم في طهران بعد غياب الوجوه التاريخية والمحورية.

 تأتي هذه التصريحات بعد أشهر من المواجهات العسكرية المباشرة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل عدد من كبار القادة والمسؤولين السياسيين والأمنيين في إيران، وعلى رأسهم المرشد السابق علي خامنئي، إلى جانب علي لاريجاني وعلي شمخاني وغيرهم.

في المقابل، رفضت طهران الرواية الأمريكية حيث صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بأن الولايات المتحدة تعرف جيدا نظيرها الإيراني وآليات صنع القرار، معتبرا أن حديث ترامب يعكس تضاربا في المواقف الأمريكية وليس غيابا للطرف المفاوض.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

إسرائيل تمنع تنفيذ مشروع عسكري لمجلس السلام في غزة
إسرائيل تمنع تنفيذ مشروع عسكري لمجلس السلام في غزة
  • 2026-10-15 08:42
سي إن إن: أمريكا تدرس استخدام
سي إن إن: أمريكا تدرس استخدام "أم القنابل" ضد إيران
  • 2026-10-15 08:34
ترمب : عبدول السيد ينتمي للإخوان المسلمين
ترمب : عبدول السيد ينتمي للإخوان المسلمين
  • 2026-10-15 03:57
أسوشيتد برس: السلطات الفدرالية تصادر هاتف إلهان عمر وتستدعي بعض أقاربها
أسوشيتد برس: السلطات الفدرالية تصادر هاتف إلهان عمر وتستدعي بعض أقاربها
  • 2026-10-15 02:51
اعتقال نحو 8 آلاف شخص في فرنسا منذ بدء احتجاجات الطلاب
اعتقال نحو 8 آلاف شخص في فرنسا منذ بدء احتجاجات الطلاب
  • 2026-10-15 02:37
أمطار غزيرة تشلّ إسطنبول وتدفع لتعليق الدراسة
أمطار غزيرة تشلّ إسطنبول وتدفع لتعليق الدراسة
  • 2026-10-15 01:56