هاتف متطور لعشاق التصوير يغزو الأسواق العالمية قريبا

خبرني - تستعد OnePlus لإطلاق هاتفها الجديد المجهّز ببطارية كبيرة وكاميرات وتقنيات ممتازة تجعله من بين أفضل الهواتف لعشاق توثيق الصور والفيديوهات.

حصل هاتف OnePlus 16 على كاميرا أساسية ثلاثة العدسة بدقة (200+50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة telephoto وعدسة ultrawide، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 8K، وعلى كاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية.

هيكله صنع من الالمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، وجاء مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، أبعاده (161.4/76.7/8.5) ملم، وزنه 217 غ.

شاشته أتت LTPO AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (1272/2772) بيكسل، ترددها يصل إلى 185 هيرتز، سطوعها 2000 2000، ودعمت بتقنيات HDR Vivid،وHDR10، وDolby Vision.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-17" مع واجهات OxygenOS 17، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 المطور بتقنية 2 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 850، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

زوّد أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية كبيرة بسعة 9000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 50 واط.