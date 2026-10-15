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Lenovo تعلن عن حاسبها الجديد ومواصفاته الممتازة

  • 15 أكتوبر 2026
  • 06:49
Lenovo تعلن عن حاسبها الجديد ومواصفاته الممتازة

خبرني- أعلنت Lenovo عن حاسبها اللوحي الجديد الذي حصل على مواصفات ممتازة وأداء يجعله من بين أفضل الحواسب اللوحية.
حصل حاسب Yoga Tab Plus Gen 2 الجديد على هيكل مصنوع من الالمنيوم الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (291.8/200.4/8.3) ملم، وزنه 605 غ، وجهّز بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات.

شاشته أتت IPS LCD بمقاس 13 بوصة، دقة عرضها (3840/2560) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، سطوعها 1100 nits، ودعمت بتقنية Dolby Vision لتقديم عرض مميز للفيديوهات.
يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-17" قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت، وزوّد بمنفذ لشرائح الذاكرة microSD.

كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة، فيها عدسة للتصوير العريض بدقة 13 ميغابيكسل وعدسة macro بدقة 2 ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل.

زوّد الحاسب أيضا بـ 6 مكبرات صوت من Harman Kardon، ومنفذ USB Type-C 3.2، وتقنية Bluetooth 6.0، وبطارية كبيرة بسعة 12700 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 68 واط.

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