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وزير خارجية البحرين يلتقي الرئيس الإسرائيلي في أذربيجان

  • 15 أكتوبر 2026
  • 04:00
وزير خارجية البحرين يلتقي الرئيس الإسرائيلي في أذربيجان

خبرني  - قالت وزارة الخارجية البحرينية الأربعاء إن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ استقبل وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) المنعقد في العاصمة الأذرية باكو.

وبحسب بيان الوزارة، فقد بحث اللقاء فرص تعزيز العلاقات الثنائية في إطار "إعلان تأييد السلام والمبادئ الإبراهيمية"، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية.

 

ومن جهته، قال هرتسوغ -في منشور على منصة "إكس"- إنه عقد "لقاء ممتازا" مع وزير الخارجية البحريني.

وأضاف: "تحدثنا عن الصداقة والعلاقات بين إسرائيل والبحرين، وأهمية اتفاقيات أبراهام -بقيادة الولايات المتحدة- في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط".

ولفت الرئيس الإسرائيلي إلى أن المباحثات بين الجانبين تناولت أيضا آخر التطورات في المنطقة، دون تقديم تفاصيل إضافية.

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