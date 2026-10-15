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مستخلص طبيعي يحارب انتشار خلايا سرطان البروستات

  • 15 أكتوبر 2026
  • 02:40
مستخلص طبيعي يحارب انتشار خلايا سرطان البروستات
فاكهة الجابوتيكابا أو العنب البرازيلي

أظهرت دراسة أجراها علماء برازيليون نشرتها مجلة Food & Function أن مستخلص قشور فاكهة الجابوتيكابا أو "العنب البرازيلي"، يثبط انتشار خلايا سرطان البروستات.

درس الباحثون تأثير مستخلص قشر الجابوتيكابا على نوعين من خلايا سرطان البروستات: الخلايا الحساسة للعلاج الهرموني والخلايا المقاومة له، وفحصوا كيفية تفاعل المستخلص مع دواء إنزالوتاميد المضاد للأورام.

وتبين أن المستخلص يثبط قدرة الخلايا السرطانية المقاومة للأدوية على الهجرة وغزو الأنسجة المحيطة، علاوة على ذلك، يثبط التغيرات التي تجعل الخلايا السرطانية أكثر حركة وعدوانية.

كما أولى العلماء اهتماما خاصا لقدرة الخلايا السرطانية على تشكيل بنى تشبه الأوعية الدموية، وهي عملية تساعد الورم على التكيف مع الظروف غير المواتية وترتبط بمقاومة العلاج، وتبين أن مستخلص الجابوتيكابا يعزز فعالية دواء إنزالوتاميد في محاربة هذه العملية.

وفي الوقت نفسه، لوحظ التأثير المضاد للأورام الأكثر وضوحا مع الخلايا الحساسة للعلاج الهرموني، أما الخلايا المقاومة فكانت تتفاعل بشكل أضعف، غير أن المستخلص مع ذلك كان يحدّ من بعض آليات انتشارها.

وبناء على النتائج التي تم التوصل إليها يرى القائمون على الدراسة أن مستخلص قشور الجابوتيكابا قد يصبح في المستقبل أساسا لتطوير علاجات إضافية لسرطان البروستات.

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