اعتقال نحو 8 آلاف شخص في فرنسا منذ بدء احتجاجات الطلاب

خبرني - أعلنت السلطات الفرنسية توقيف نحو 8 آلاف شخص منذ بدء احتجاجات طلاب المدارس الثانوية في البلاد، أُودع 26 منهم الحبس الاحتياطي بانتظار المحاكمة، وفق ما أفادت به قناة "BFMTV".

وذكرت القناة أن وزارة العدل الفرنسية سجلت منذ بداية حركة الاحتجاجات الطلابية في منتصف سبتمبر الماضي، وحتى الساعة الخامسة مساء يوم 13 أكتوبر الجاري، 7950 حالة توقيف، مشيرة إلى أن القاصرين شكلوا 85% من إجمالي الموقوفين، بواقع 6773 قاصرا مقابل 1177 بالغا.

وبحسب بيانات الوزارة، فُتحت إجراءات جنائية بحق 2735 شخصا، فيما طُبقت تدابير بديلة للملاحقة الجنائية بحق 2225 آخرين، شملت الإنذارات المشروطة، وإلزامهم بتعويض الأضرار، ومنعهم من ارتياد أماكن معينة.

كما أُغلقت 1263 قضية دون إحالتها إلى المحاكم. وأوضحت القناة أن البالغين يشكلون 65% من الأشخاص الـ26 المودعين الحبس الاحتياطي، لافتة إلى أن عدد الموقوفين منذ بدء هذه الاحتجاجات يفوق ضعف عدد من أُوقفوا خلال الشهر الأول من احتجاجات "السترات الصفراء" عام 2018، حين بلغ العدد نحو 4 آلاف شخص.

وتستمر احتجاجات طلاب المدارس في فرنسا منذ أسابيع مطالبين بمعالجة الازدحام في الجداول (الصفوف) الدراسية، ونقص أعداد المعلمين، وغيرها من التحديات الهيكلية التي تواجه قطاع التعليم.

وخلال مظاهرة حاشدة للطلاب في باريس يوم 13 أكتوبر، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، كما استخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية خلال احتجاجات مماثلة في 6 أكتوبر.

وتراقب السلطات الفرنسية والمشاركون في الحراك التطورات عن كثب، وسط مخاوف مشتركة من احتمالية اندلاع مزيد من أعمال العنف خلال هذه الموجة الجديدة من الاحتجاجات، رغم آمال الحكومة السابقة في تراجع الحراك قبيل عطلة منتصف الفصل الدراسي.