أمطار غزيرة تشلّ إسطنبول وتدفع لتعليق الدراسة

خبرني - أعلنت مدينة إسطنبول التركية تعليق أنشطة التعليم الحضوري في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة على مستوى الولاية، يوم الخميس، إثر أمطار غزيرة هطلت طوال يوم الأربعاء وأدت إلى شلل في حركة المرور وغمر الطرق والأنفاق والمنازل.
وأفادت الولاية في بيان رسمي بأنها اتخذت سلسلة تدابير للحد من تداعيات سوء الأحوال الجوية، شملت منح إجازة إدارية يوم الخميس للموظفين من ذوي الإعاقة، والحوامل، والمحاربين القدامى، ومصابي الحرب، إضافة إلى الموظفات اللاتي لديهن أطفال دون سن 8 سنوات، مع استثناء العاملات في قطاعات الصحة والأمن ومكافحة تداعيات الأمطار.
كما أصدر مكتب محافظ إسطنبول حظرا على سير الدراجات النارية اعتبارا من الساعة التاسعة مساء الأربعاء وحتى إشعار آخر.
وفي السياق ذاته، دعا والي إسطنبول، داود غُل، عبر حسابه على منصة "إكس"، المواطنين إلى عدم مغادرة منازلهم يوم الخميس إلا للضرورة القصوى.
وطالب السكان المقيمين في الطوابق السفلية بقضاء الليل في طوابق أعلى وأكثر أمانا، والابتعاد عن مجاري الأنهار والأنفاق والمناطق المعرضة لخطر الفيضانات، مشيرا إلى أن من لا يملكون مكانا آمنا للمبيت يمكنهم الاتصال بمركز الطوارئ.
وذكرت تقارير إعلامية أن الأمطار أدت إلى بلوغ معدلات الازدحام المروري 90% خلال ساعة الذروة نتيجة عودة السكان من أماكن العمل والمدارس، وسط توقف شبه تام للحركة في أجزاء من المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 16 مليون نسمة.
وأظهرت مقاطع فيديو عملية إنقاذ امرأة جرفتها مياه الفيضان في أحد الشوارع من قبل المارة، إضافة إلى نجاح رجال الإطفاء في إنقاذ شخص محاصر داخل قبو غمرته المياه، ولم ترد أي أنباء رسمية عن وقوع إصابات خطيرة.