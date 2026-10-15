أمطار غزيرة تشلّ إسطنبول وتدفع لتعليق الدراسة

خبرني - أعلنت مدينة إسطنبول التركية تعليق أنشطة التعليم الحضوري في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة على مستوى الولاية، يوم الخميس، إثر أمطار غزيرة هطلت طوال يوم الأربعاء وأدت إلى شلل في حركة المرور وغمر الطرق والأنفاق والمنازل.

وأفادت الولاية في بيان رسمي بأنها اتخذت سلسلة تدابير للحد من تداعيات سوء الأحوال الجوية، شملت منح إجازة إدارية يوم الخميس للموظفين من ذوي الإعاقة، والحوامل، والمحاربين القدامى، ومصابي الحرب، إضافة إلى الموظفات اللاتي لديهن أطفال دون سن 8 سنوات، مع استثناء العاملات في قطاعات الصحة والأمن ومكافحة تداعيات الأمطار.